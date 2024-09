Bartoš: Ve vládě pravděpodobně skončíme

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš předpokládá, že Piráti ve vládě skončí, když jim z vlády „vykopli“ předsedu, uvedl pro Českou televizi.

Kromě Bartoše zastupují v kabinetu nejmenší vládní stranu ještě ministr zahraničí Jan Lipavský a legislativy Michal Šalomoun. Bartoš zatím neuvedl, jak jejich odchod bude konkrétně vypadat a kdy případně podají oba ministři demise. Ve středu bude jednat s Vítem Rakušanem, šéfem hnutím STAN, s nímž Piráti vytvořili koalici ve sněmovních volbách v roce 2021 a poté společný kabinet s koalicí Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. Rakušan míní, že by Piráti a STAN jako koalice měli ve vládě zůstat.

Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že chce v nejbližší době požádat prezidenta Petra Pavla o odvolání Bartoše ke konci září, a to kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Vyjádření Fialy a dalších lídrů Spolu, že nikdo Piráty z vlády nevyhazuje a že stojí o další spolupráci, jen chtějí vyměnit pirátského ministra odpovědného za digitalizaci, označil Bartoš za alibistické. Fiala se s ním ráno sešel a aniž mu cokoliv naznačil, po poledni mu po telefonu oznámil, že má jako ministr skončit.

„Když někdo vyhodí předsedu koaliční strany takovým způsobem, je odchod celé strany z vlády logickým krokem,“ míní končící šéf Pirátů.

Premiér podle Bartoše jednal pod silným tlakem mateřské ODS, pro niž nedávné krajské volby taky nedopadly podle očekávání, soudí. Po drtivé prohře Pirátů, kteří získali jen tři krajské zastupitele, Bartoš v neděli rezignoval a znovu už kandidovat do vedení nehodlá.

Piráti označili rozhodnutí premiéra za podraz, porušení koaliční smlouvy a vyhazov z vlády, po němž už nechtějí dál v kabinetu pokračovat. Tvrdě kritizovali koalici Spolu a zejména ODS, která podle nich jednala pod tlakem oligarchů a kmotrů. Jakým způsobem ukončí vládní angažmá, však zatím neřekli.

Vláda by měla ve středu rozhodnout, že digitalizaci bude mít na starosti tým v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Z Bartošova vyjádření na síti X vyplynulo, že slibovaná pomoc expertů koalice Spolu z ministerstva financí či sociálních věcí s procesem digitalizace byla podle něj nedostatečná.