Hřib je novým šéfem Pirátů

Předsedou Pirátů se stal bývalý pražský primátor a nynější primátorův náměstek Zdeněk Hřib. Chce stranu reformovat, bez čehož se jí podle něj nepodaří uspět ve sněmovních volbách v příštím roce. Hřib ve finále porazil bývalého pražského senátora Lukáše Wagenknechta, který se o zvolení do čela strany neúspěšně pokoušel už před dvěma lety. Hřib obdržel 454 hlasů z 866, Wagenknecht 401 hlasů.

Hřib slíbil, že bude pracovat na tom, aby se z Pirátů stala silná liberální středová stranu, která by obsadila důstojné místo ve Sněmovně. „Piráti ukázali, že chtějí jít cestou jasného středu. Otevřeme se našim voličům a dáme jim jasně najevo, že za nimi stojíme. Budeme pracovat na tom, aby nepropadly hlasy liberálních voličů,“ uvedl po zvolení. Ve Sněmovně mají Piráti nyní čtyři poslance a po neúspěchu v letošních krajských a evropských volbách jim hrozí ústup z parlamentních pozic.

Lepší opozice

Nový předseda Pirátů zopakoval, že sám ve sněmovních volbách nemá v úmyslu kandidovat. „Nemám tu ambici, ale vnímám odpovědnost předsednictva,“ uvedl. Chtěl by, aby Piráti zopakovali úspěšnou sněmovní kampaň jako v roce 2017 nebo v pražských komunálních volbách, v nichž strana v hlavním městě získala pětinu hlasů. Pozice Pirátů vůči vládě se podle Hřiba nezmění. „Budeme tou lepší opozicí,“ uvedl.

Ke zvolení Hřibovi poblahopřál premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Věřím, ze rychle najdeme cestu, jak spolupracovat ve prospěch naši země,“ uvedl předseda vlády, jehož vyjádření zprostředkovala mluvčí kabinetu Lucie Ješátková.

Místo v čele Pirátů obsadil Hřib po Ivanu Bartošovi, který stál v čele strany zhruba 15 let. Dnes Hřibovi po zvolení popřál úspěch v konsolidaci strany a předal mu symbolické kormidlo. Bartoš v září spolu se čtyřmi místopředsedkyněmi na stranické funkce rezignoval kvůli neúspěchu Pirátů v regionálních volbách. Piráti odešli do opozice po odvolání Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení.

Piráti podle Hřiba netrpí nějakým rozhádáním, demokratická diskuse je ve všech demokratických politických stranách. Reforma stranických mechanismů, kterou Hřib prosazuje, má směřovat ke kultivaci strany, „abychom navenek mluvili jedním hlasem“. Podle kritiků, k nimž patřil vedoucí zahraničního odboru Pirátů Michal Gill, ale reforma místo sjednocení a akceschopnosti strany povede k centralizaci moci v celorepublikovém výboru, který se má znovu sloučit s celorepublikovým předsednictvem. Pokud by reforma nebyla schválena, Hřib uvedl, že by rezignoval na funkci předsedy strany po zvolení lídra pro sněmovní volby.

Celostátní fórum Pirátů pokračuje volbou místopředsedů. Hřib před jejím zahájením uvedl, že by si do týmu přál zastupitelku Telče Hanu Hajnovou jako jedinou z dosavadních místopředsedkyň, bývalého poslance Mikuláše Ferjenčíka, zakladatele neziskové organizace Hlídač státu Michala Bláhu a svého protikandidáta z předsednické volby Štěpána Štrébla, který ho podpořil.

