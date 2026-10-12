Babišovo ANO slábne. Po propadu v komunálkách klesá i v průzkumech pro sněmovní volby
Hnutí ANO by sněmovní volby stále vyhrálo, jeho podpora ale dál klesá. Podle říjnového průzkumu NMS by získalo 28,8 procenta hlasů, nejméně od února. Naopak STAN posílil na 18,8 procenta a upevňuje si pozici hlavního opozičního vyzyvatele Andreje Babiše.
Hnutí ANO zůstává nejsilnější politickou stranou v Česku, jeho náskok se ale zmenšuje. Pokud by se sněmovní volby konaly nyní, získalo by podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz 28,8 procenta hlasů. Od května tak přišlo o 3,7 procentního bodu a zaznamenalo nejslabší výsledek od února. Ve Sněmovně by mu výsledek přinesl 72 mandátů, tedy o osm méně než po loňských volbách.
„Podpora ANO klesá. Hnutí by získalo 28,8 procenta hlasů, což je o 3,7 procentního bodu méně než v květnu. Jde o nejnižší výsledek od února,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová. Přesto ANO zůstává s výrazným náskokem před ostatními stranami.
V hlavním městě se ještě sčítají hlasy, po sečtení asi poloviny se ukazuje, že Andrej Babiš bude muset spolknout další hořkou pilulku. Ambicí hnutí bylo dostat výsledek začínající dvojkou. To se patrně podaří Starostům a Spolu pod vedením Tomáše Portlíka, ANO bude nakonec rádo, když se vyhoupne přes patnáct procent.
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V hlavním městě se ještě sčítají hlasy, po sečtení asi poloviny se ukazuje, že Andrej Babiš bude muset spolknout další hořkou pilulku. Ambicí hnutí bylo dostat výsledek začínající dvojkou. To se patrně podaří Starostům a Spolu pod vedením Tomáše Portlíka, ANO bude nakonec rádo, když se vyhoupne přes patnáct procent.
STAN roste a stává se hlavním soupeřem ANO
Nejvýrazněji si polepšilo opoziční hnutí STAN. Od června posílilo o čtyři procentní body na 18,8 procenta, což je jeho nejlepší výsledek od loňských voleb. Podle Friedrichové se ze Starostů stává jasný lídr opozice a jako hlavního konkurenta je začíná vnímat také premiér Andrej Babiš.
„Pomáhá jim v tom umírněný styl politické komunikace i schopnost vyhnout se spojování s velkými kauzami,“ uvedla analytička. Rozdíl mezi ANO a STAN tak podle průzkumu činí deset procentních bodů.
ODS po rozpadu Spolu ztrácí
Třetí ODS by nyní získala 12,5 procenta hlasů. Od června oslabila přibližně o 1,5 procentního bodu a podle NMS se jí zatím nepodařilo po rozpadu koalice Spolu výrazněji prosadit samostatně.
„ODS se nedokázala po rozpadu Spolu samostatně prosadit, jak asi očekávala. Je otázkou, zda změní komunikační strategii, nebo po testování síly vlastní značky v komunálních volbách přijde u ODS, lidovců a TOP 09 impuls k opětovnému sbližování,“ uvedla Friedrichová.
Do Sněmovny by se podle průzkumu dostala také koaliční SPD s osmi procenty, opoziční Piráti se 6,3 procenta a Motoristé s 5,7 procenta. Pod pětiprocentní hranicí by naopak zůstali lidovci, komunisté, TOP 09 a Naše Česko.
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Jiný průzkum dává ANO přes 31 procent
Průzkumu NMS se na začátku října zúčastnila zhruba tisícovka respondentů. Odlišný obrázek přinesl průzkum STEM zveřejněný v neděli. Podle něj by ANO získalo 31,3 procenta hlasů, STAN 16,6 procenta a ODS 11,3 procenta.
Také podle STEM by se do Sněmovny dostali SPD a Piráti. Motoristé naopak v průzkumu, který vznikal ještě před komunálními volbami, skončili těsně pod pětiprocentní hranicí.
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