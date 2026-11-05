Kubovo Naše Česko se blíží ke Sněmovně. Piráti jsou za SPD
Hnutí ANO dál posiluje a podle nejnovějšího volebního modelu NMS by sněmovní volby vyhrálo s téměř třiceti procenty hlasů. Výrazný pohyb je ale vidět hlavně pod pětiprocentní hranicí. Naše Česko Martina Kuby vyskočilo na 4,7 procenta a přiblížilo se vstupu do Sněmovny, polepšili si také lidovci. Piráti jsou se 6,6 procenta až za SPD.
Hnutí ANO dál upevňuje pozici nejsilnější politické síly. Podle aktuálního volebního modelu agentury NMS pro server Novinky by sněmovní volby vyhrálo se ziskem 29,9 procenta hlasů. Druhé STAN by získalo 17,8 procenta a třetí ODS 10,5 procenta.
Za nimi už jsou rozdíly výrazně menší. SPD by podle průzkumu získala sedm procent, Piráti 6,6 procenta a Motoristé 5,9 procenta. Zatímco ANO od října posílilo, STAN i ODS část podpory ztratily.
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ANO těží z vyhrocené politické situace
Výsledek ANO je proti říjnovému průzkumu o 1,1 procentního bodu lepší. Podle autorů modelu se do něj promítá také vyhrocený spor kolem vládního záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky.
„Voliči ANO jsou si v listopadu svou volbou o něco jistější než v říjnu. Častěji říkají, že k volbám určitě půjdou a že budou volit ANO,“ uvedla analytička NMS Tereza Friedrichová. Podle ní se politická situace polarizuje právě i kvůli sporu o koncesionářské poplatky.
ANO má podle ní navíc výhodu v tom, že jeho voliči zatím příliš nevidí jinou alternativu a mají tendenci se k hnutí ještě více přimykat.
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STAN i ODS ztrácejí
Starostové proti předchozímu průzkumu klesli o jeden procentní bod, ODS dokonce o dva body. SPD, Piráti a Motoristé se naopak drží přibližně na předchozích hodnotách.
Největší pohyb je ale patrný mezi stranami, které zatím zůstávají pod hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Lidovci posílili z říjnových 3,3 na 4,2 procenta. Ještě výraznější růst zaznamenalo Naše Česko Martina Kuby, které vyskočilo z 2,3 na 4,7 procenta.
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Kubovi chybí jen tři desetiny
Naše Česko tak od pětiprocentní hranice dělí pouhé tři desetiny procentního bodu. Podle Friedrichové jde v případě hnutí i lidovců o nejlepší výsledek ve volebním modelu NMS za dlouhou dobu.
U Kubova hnutí se podle ní projevil úspěch v komunálních a senátních volbách. Naše Česko uspělo v Českých Budějovicích a získalo také svého prvního senátora. V případě KDU-ČSL se do výsledku promítl volební úspěch i viditelnost stranického lídra Jana Grolicha, který získal senátní mandát na Vyškovsku už v prvním kole.
Průzkum NMS se uskutečnil od 30. října do 3. listopadu mezi více než tisícovkou respondentů.