Babiš: O Macinkových SMS jsem nevěděl. Spor s Hradem chce řešit jednáním, ne přes média
Premiér Andrej Babiš popřel, že by byl předem informován o textových zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka posílal poradci prezidenta Petra Pavla. Ty prezident označil za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Babiš se snaží spor mezi vládou a Hradem tlumit a nabízí osobní jednání.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nevěděl o textových zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) posílal poradci prezidenta Petra Pavla Petru Kolářovi. Řekl to serveru Seznam Zprávy v reakci na zveřejněnou komunikaci, kterou prezident považuje za pokus o vydírání a za mimořádně závažnou věc.
Macinka ve zprávách mimo jiné tvrdí, že má podporu premiéra Babiše, předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury. Předmětem sporu je jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které prezident Pavel odmítá.
Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.
Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně
„Já o esemeskách určitě nevěděl,“ uvedl Babiš. Připustil však, že mohl tušit, že Macinka s prezidentem o věci jedná. Zároveň dodal, že v samotné otázce jmenování Turka za Macinkou stojí. „V tom má moji podporu,“ řekl premiér.
Macinka odmítá, že by šlo o vydírání. Podle něj šlo pouze o snahu ovlivnit prezidentův postoj, což považuje za běžnou součást politického vyjednávání. Prezident Pavel však komunikaci označil za nepřijatelnou.
Babiš se ke kauze vyjádřil také ve Sněmovně. Zdůraznil, že vláda složená z ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na „zákopové válce“ mezi Strakovou akademií a Pražským hradem. Zprávy, které Macinka poslal, označil za nešťastně formulované, zároveň ale uvedl, že chápe frustraci Motoristů z nejmenování jejich kandidáta ministrem.
„Úkolem politiků je situaci uklidňovat, ne eskalovat,“ řekl premiér. Podle něj by se neshody mezi ústavními činiteli měly řešit jednáním za zavřenými dveřmi, nikoli prostřednictvím tiskových konferencí a médií.
Babiš zopakoval, že prezidenta Pavla i ministra Macinku pozval na společné jednání. Z okolí hlavy státu však podle něj zaznělo, že prezident o schůzku s Macinkou nestojí a je ochoten jednat pouze s premiérem. Pokud Pavel společné jednání odmítne, je Babiš připraven sejít se s ním sám a sporné otázky vyjasnit. Schůzka by se měla uskutečnit po prezidentově návratu z dovolené.