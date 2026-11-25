Brusel tepe Babišovu vládu kvůli ČT. Klempíř mluví o skandálu a politickém PR
Evropský parlament vyzval Babišovu vládu, aby při změnách financování České televize a Českého rozhlasu ochránila jejich nezávislost. Ministr kultury Oto Klempíř ale rezoluci označil za skandální PR akci českých europoslanců a tvrdí, že vládu k ničemu nezavazuje. Opozice naopak mluví o chaosu a obavách v Evropě. Evropská komise už oznámila, že vývoj v Česku pozorně sleduje.
Spor o budoucnost financování České televize a Českého rozhlasu se přesunul na evropskou půdu a dál vyostřuje vztahy mezi vládou a opozicí. Evropský parlament ve středu přijal rezoluci, v níž vyzval kabinet Andreje Babiše, aby plánované zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu neohrozilo nezávislost veřejnoprávních médií. Pro usnesení hlasovalo 442 ze 647 přítomných europoslanců, proti bylo 158 a dalších 47 se zdrželo. Europoslanci požadují stabilní, předvídatelné a udržitelné financování obou institucí i účinné pojistky proti politickým zásahům. Evropskou komisi zároveň vyzvali, aby český legislativní proces aktivně sledovala.
Rezoluce přitom České republice nepředepisuje zachování koncesionářských poplatků ani neurčuje konkrétní způsob financování veřejnoprávních médií. Požaduje však, aby jakákoliv reforma odpovídala Evropskému aktu o svobodě médií (EMFA) a dalším závazkům vyplývajícím z unijního práva. Europoslanci zároveň kritizují postup české vládní koalice, která ve Sněmovně prosadila hlasování v prvním čtení ještě před vystoupením všech přihlášených poslanců. Podle rezoluce by změnám měla předcházet řádná parlamentní debata a veřejná konzultace za účasti vedení i zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu.
Klempíř: Skandální PR akce, která vládu k ničemu nezavazuje
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) evropskou kritiku ostře odmítl. Rezoluci označil za „skandální PR aktivitu“ europoslanců Danuše Nerudové (STAN) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), která podle něj české vládě neukládá žádnou povinnost. „Není to nic, čím bychom se měli tady ve Sněmovně řídit,“ prohlásil ministr. Naznačil také, že europoslanci mohli být při hlasování manipulováni, protože podle něj neznají české politické souvislosti.
Klempíř současně ujistil, že vládní koalice hodlá evropská pravidla dodržovat. Sněmovna se má ještě do konce roku na mimořádné schůzi zabývat příslušnou úpravou související s EMFA a teprve v lednu má pokračovat druhé čtení návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Ministr také uvedl, že od eurokomisaře Michaela McGratha dostal ujištění, podle něhož Evropská unie nebude mít důvod zasahovat, pokud česká legislativa zajistí transparentní a udržitelné financování.
Prezident Petr Pavel kritizoval vládu za způsob, jakým prosazuje zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Podle něj kabinet podcenil komunikaci s opozicí, odborníky i veřejností a debatu zúžil na samotné financování České televize a Českého rozhlasu, místo aby nejprve otevřel širší otázku role veřejnoprávních médií. Pavel zároveň varoval před přístupem, podle něhož vítěz voleb může čtyři roky ignorovat názory opozice.
„Takhle se nemůže debatovat.“ Pavel kritizuje vládu kvůli veřejnoprávním médiím
Politika
Prezident Petr Pavel kritizoval vládu za způsob, jakým prosazuje zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Podle něj kabinet podcenil komunikaci s opozicí, odborníky i veřejností a debatu zúžil na samotné financování České televize a Českého rozhlasu, místo aby nejprve otevřel širší otázku role veřejnoprávních médií. Pavel zároveň varoval před přístupem, podle něhož vítěz voleb může čtyři roky ignorovat názory opozice.
Opozice mluví o chaosu. Komise bude Česko sledovat
Opoziční politici naopak považují rezoluci za důkaz rostoucích obav z postupu Babišovy vlády. Předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) upozornil, že plánované změny vyvolávají nervozitu i za českými hranicemi. „A z toho, že sama koalice vlastně neví, co teď s tím chce dělat. Říkají, že to nějak v lednu opraví. Ale přece takhle se v západních státech standardně nepostupuje,“ uvedl. Podle něj vláda návrh upravuje za pochodu a premiér Babiš s ministrem Klempířem vysílají rozporuplné signály.
Pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová vyzvala vládu, aby novelu stáhla a připravila znovu za účasti veřejnoprávních médií a odborníků. „Napříště by o jejich penězích každý rok rozhodovali politici, které mají kontrolovat,“ varovala. Také europoslanec Ondřej Krutílek (ODS) zdůraznil, že Česká televize a Český rozhlas potřebují stabilní podmínky, které nebudou záviset na politické vůli vlády. Česká vládní koalice nicméně odmítá, že by plánovanou reformou chtěla zasahovat do redakční nezávislosti obou institucí.
Postup české vlády bude dál sledovat také Evropská komise. Její mluvčí po přijetí rezoluce zopakoval, že jakákoliv změna financování veřejnoprávních médií musí zajistit dostatečné, stabilní, udržitelné a předvídatelné příjmy. Organizace Reportéři bez hranic označila usnesení za důležitý signál české vládě a zároveň za výzvu Evropské komisi k dalšímu postupu.
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Europarlament vyzval Babiše také k vyřešení střetu zájmů
Evropský parlament se v rezoluci nezabýval pouze financováním veřejnoprávních médií. Premiéra Andreje Babiše zároveň vyzval, aby svůj střet zájmů vyřešil „plně, ověřitelně a trvale“. Babiš tvrdí, že tak již učinil, Evropská komise však o tom zatím není přesvědčena. Europoslanci upozornili také na změny zákona o státních zaměstnancích a zmírňování českých pravidel upravujících střet zájmů. Tyto kroky podle nich společně se situací premiéra směřují k „systematickému oslabování“ demokratických kontrolních mechanismů v Česku.
Politické rozdíly se promítly i do hlasování. Rezoluci podpořily zejména frakce Evropské lidové strany, socialistů, Obnovy Evropy, Zelených a Levice, zatímco proti hlasovali především zástupci Patriotů pro Evropu a Evropy suverénních národů. Rozdělená byla frakce Evropských konzervativců a reformistů, v níž se většina poslanců zdržela nebo hlasovala proti, čeští europoslanci ODS však rezoluci podpořili.