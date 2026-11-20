„Takhle se nemůže debatovat.“ Pavel kritizuje vládu kvůli veřejnoprávním médiím
Prezident Petr Pavel kritizoval vládu za způsob, jakým prosazuje zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Podle něj kabinet podcenil komunikaci s opozicí, odborníky i veřejností a debatu zúžil na samotné financování České televize a Českého rozhlasu, místo aby nejprve otevřel širší otázku role veřejnoprávních médií. Pavel zároveň varoval před přístupem, podle něhož vítěz voleb může čtyři roky ignorovat názory opozice.
Prezident Petr Pavel se kriticky vymezil vůči postupu vlády při prosazování zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Podle něj kabinet podcenil především komunikaci a návrh příliš rychle přesunul do legislativního procesu. „Velký problém je v tom, že jsme o tom nevedli věcnou debatu, ale vláda se rozhodla takovým zvláštním způsobem to přenést do legislativního procesu, kdy první čtení proběhlo bez toho, aniž by vlastně o tom věděli i někteří členové vládní koalice. A teď si vláda uvědomila, že to asi nebylo úplně dobře, tak připouští, že v rámci druhého čtení bude probíhat veřejná diskuse,“ uvedl Pavel při debatě se studenty v Uničově.
Návrh poslanci vládní koalice poslali 24. října do druhého čtení. Opozice jej označila za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Kritiku vyvolal také samotný průběh projednávání, které se protáhlo až do časných ranních hodin a hlasování se uskutečnilo ve 04:36. V neděli pak v Praze demonstrovaly za nezávislost veřejnoprávních médií stovky tisíc lidí.
Prezident Petr Pavel na Národní třídě varoval před idealizací života před rokem 1989 a připomněl, že demokracie není samozřejmost. Česko je podle něj dnes bezpečnější, komfortnější a ve světě respektovanější. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše na oslavách zároveň odmítl kritizovat a jeho cestu do Izraele hájil.
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Politika
Prezident Petr Pavel na Národní třídě varoval před idealizací života před rokem 1989 a připomněl, že demokracie není samozřejmost. Česko je podle něj dnes bezpečnější, komfortnější a ve světě respektovanější. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše na oslavách zároveň odmítl kritizovat a jeho cestu do Izraele hájil.
Pavel: Vládní prohlášení není bianco šek
Prezidentovi vadí i argument části vládních politiků, že zrušení poplatků je součástí programového prohlášení, a kabinet jej proto jednoduše prosadí. „Někteří představitelé vlády argumentují: my jsme si to dali do vládního prohlášení, a proto to prostě uděláme, ať se to někomu líbí nebo ne. Takhle se nemůže debatovat. Samotný fakt, že jsem si dal něco do vládního prohlášení, ještě neznamená, že to je dobře a že to tu společnost někam posune,“ uvedl Pavel.
Podle prezidenta musí vláda počítat i s názory lidí a stran, které stojí v opozici. „Protože pokud bude demokracie fungovat tak, že strana nebo strany, které vyhrají volby, po čtyři roky kašlou na to, co si myslí lidé s jiným názorem, tedy opoziční strany a lidé, kteří s nimi sympatizují, tak takhle demokracie fungovat prostě nemůže. Vláda vládne celé zemi, tedy pro občany všech politických názorů,“ dodal.
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Spor se podle Pavla zúžil jen na poplatky
Samotné koncesionářské poplatky se podle prezidenta staly zástupným tématem. Debata měla podle něj začít otázkou, jakou úlohu mají Česká televize a Český rozhlas ve společnosti plnit, a teprve potom se mělo řešit jejich financování. „Já si myslím, že to, čím jsme měli začít debatu a o čem jsme se měli bavit, je, k čemu slouží veřejnoprávní média, jakou roli ve společnosti by měla plnit, co od nich tedy očekáváme,“ řekl Pavel.
Teprve poté by podle něj mělo přijít posouzení, zda tuto roli veřejnoprávní média skutečně plní a zda je potřeba způsob jejich financování měnit. „My jsme se ale upnuli jenom na koncesionářské poplatky, jako by samotné zrušení koncesionářských poplatků bylo na jedné straně úplným podkopáním jednoho z pilířů demokracie. Nebo naopak jejich zachování vedlo k plné funkčnosti veřejnoprávních médií podle modelu, který chceme, aby plnily,“ podotkl prezident.
Za legitimní Pavel považuje také veřejné protesty proti vládním krokům. „Mezi volbami lidé nemají jinou možnost, jak vyjádřit svůj názor, než třeba účastí na demonstraci. A pokud proběhne slušně, pokud tam zazní argumenty a pokud u toho není žádné násilí, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku,“ řekl.