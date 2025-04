ANO oslabuje, Spolu sílí. Na třetím místě už je Okamura, ukázal volební průzkum

Potenciálním vítězem voleb podle modelu agentury NMS Market Research zůstává ANO, přesto jeho podpora v dubnu klesla na 28,1 procenta, což je nejméně od loňského července. Naopak koalice Spolu, která skončila na druhém místě, si polepšila na 20,9 procenta, a náskok ANO tak zmenšila na zhruba sedm bodů. Třetí místo nově zaujalo SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO. Mělo by 12,5 procenta a předstihlo hnutí STAN, které by nyní získalo 12,2 procenta hlasů. Do Sněmovny by se stejně jako v březnu dostali ještě Motoristé, Piráti a Stačilo!.

Proti březnovému modelu nejvíce posílilo SPD, o 5,3 procentního bodu. O 1,9 bodu se zvedla podpora koalice Spolu, tvořené ODS, TOP 09 a lidovci, a o půl bodu Pirátů, kteří by tak v dubnu získali 5,9 procenta hlasů. Naopak největší propad podpory, o 3,2 bodu, zaznamenalo ANO. STAN si meziměsíčně pohoršil o 1,7 bodu a Motoristé o necelý bod na šest procent. O 0,4 bodu méně hlasů než v březnu by získalo Stačilo!, které by v dubnu volilo 5,2 procenta Čechů.

„V dubnovém měření se potvrdil pokles ANO z března. Rostou mu alternativy – sledujeme posilování stran z opozičního tábora. Volební kampaň nyní startují i subjekty, které na permanentní kampaň, na rozdíl od ANO, nemají během čtyřletého volebního období kapacitu. Příkladem je SPD, které v březnu uzavřelo memorandum o spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO, a vypadá to, že v dubnovém modelu se mu podařilo získat většinu podpory voličů původních malých stran,“ uvedla politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová. Doplnila, že velký dopad na meziměsíční podporu stran a konečný výsledek ve volbách mohou mít jednotlivé domácí i zahraniční události.

Agentura současně upozornila na statistickou odchylku, která je u stran s podporou nad 20 procent plus minus 3,3 procentního bodu a u stran s podporou kolem pěti procent plus minus 1,7 procentního bodu.

Průzkum agentura uskutečnila mezi 2. a 9. dubnem a voleb by se v tomto období podle svého vyjádření zúčastnilo 55,5 procenta oslovených voličů. Účast v posledních volbách do Sněmovny v roce 2021 činila 65,4 procenta.

