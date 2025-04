Fiala: Evropu brzdí těžkopádnost procesů v rámci unie a přílišná regulace

Úspěch České republiky závisí na tom, jak se změní celá Evropa a jak zareaguje na současné mezinárodní výzvy. Nyní ji brzdí nadměrná regulace. Na konferenci Česko na křižovatce III, která letos nese podtitul Evropa na křižovatce, to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Zdůraznil potřebu jednotného a pragmatického přístupu EU k americkým clům, obchodní válka by podle něj poškodila všechny strany.

„Česká republika není izolovaný ostrov, napravování vnitřních restů nestačí. Náš úspěch závisí na tom, jak se změní EU a jak se vypořádá s aktuálními mezinárodními výzvami,“ řekl Fiala. Evropu podle něj brzdí těžkopádnost procesů v rámci unie a přílišná regulace. „Nejen, že ohrožují hospodářský růst, ale nyní ohrožují už i bezpečnost,“ podotkl premiér. Upozornil přitom na některé cíle EU, které hodnotí jako nerealistické.

Obchodní válce je třeba se vyhnout

Dalším tématem Fialova projevu byla americká cla. „Musíme na ně reagovat pragmaticky a promyšleně, přestože ta samotná cla pragmatická moc nejsou. Podstatné je, že nekontrolovaná obchodní válka by poškodila všechny a musíme se jí vyhnout,“ uvedl premiér.

V této souvislosti uvítal odklad platnosti cel o 90 dnů, což podle něj rozšiřuje prostor pro jednání EU s USA. Zdůraznil přitom nutnost jednotného postupu EU, samostatně státy podle něj nic nezískají.

Hlavní prioritou EU je podle Fialy do budoucna bezpečnost, včetně řešení nelegální migrace. Velké téma je podle něj konkurenceschopnost, prosperita a deregulace. Velkou nevýhodu Evropy naopak vidí stále v cenách energií. „Nejdeme zde dost rychle dopředu, nejsem spokojený s posledními návrhy Evropské komise,“ dodal.

K celkové transformaci fungování EU Fiala podotkl, že je potřeba reagovat na současné výzvy velmi rychle, což ovšem Evropa dosud příliš neuměla. Kromě dialogu s USA vyzval také k rozvoji vztahů s dalšími mezinárodními partnery nebo k opatřením proti zaplavení Evropy levným zbožím z Číny.

Na změny v evropské politice apeloval také ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj je současný stav regulací už za hranou, což se promítá i do rozvoje energetiky. Jedním z hlavních příčin ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu jsou podle něj vysoké ceny energií. V této souvislosti kritizoval například systém emisních povolenek, jehož současná i další připravovaná podoba se podle ministra odchýlila od původních cílů. Vyzval také ke konkrétnějších kroků ze strany Evropské komise.

V tuzemsku budou podle Vlčka ke snížení cen energií potřeba další investice. Zejména do modernizace přenosových soustav i instalací nových zdrojů.

