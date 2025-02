Dalibor Martínek: Prezident Pavel dal politikům facku za hrátky s platy. Ty se stejně zvednou

Vláda předvádí s platy politiků a soudců úplné brikule. V roce 2023 zmrazila politické i soudcovské platy. Chtěla veřejnosti předvést, že je s lidem na jedné lodi. Nyní ovšem protáhla sněmovnou opětovné zvýšení platů. Ovšem jak pro koho.

Platy poslanců, senátorů, členů vlády a hlavy republiky vzrostou o 6,95 procenta. Měsíční plat řadového poslance bude činit 109 500 korun. S náhradami to však bude přes sto padesát tisíc. Poslanci mají „náhrady“ na stravování při cestách přes 15 tisíc korun, na reprezentaci a paušální náhradu na cestování. Její konkrétní výše závisí na vzdálenosti od jejich kanceláře nebo od sídla parlamentu do obce, v níž mají trvalý pobyt.

U platů soudců v roce 2013 snížili poslanci výpočet platové základny z původního trojnásobku průměrné mzdy na 2,822násobek. To se ovšem soudcům nelíbilo a loni jim dal Ústavní soud za pravdu. Postup politiků byl podle Ústavního soudu neústavní, zmatečný. Jenže poslanci si trvají na svém, a protlačili sněmovnou zvyšování platů i soudců o tento koeficient.

Poslanci Pavla přetlačí

Teď tedy narazil zákon u prezidenta Pavla, který na rozdíl od poslanců respektuje Ústavní soud. Dal veto zákonu o platech. Hezké gesto. Výsledek ovšem bude, že vládní koalice si se svými minimálně 101 hlasy opět prosadí svou. Pavel bouchl do stolu, poslanci ho ovšem přetlačí.

Což je ve volebním roce poněkud nevhodný politický marketing. Který se vládní koalici politicky vrátí. Pavel má pravdu ve své argumentaci, že politici s platy ryjí jako čuňata v lese. Jednou je zmrazí, potom neústavně navýší. Je to takový platový Balkán.

Jenže poslanci budou trvat na svém, platy si zvednou, soudcům také, ale méně. Zase tady před sebou máme stávku soudců. Přestože jejich plat v průměru přesahuje sto tisíc korun, soudcům se přístup politiků nelíbí. Oprávněně.

Je těžké tady fandit jedné nebo druhé straně. Všichni zmínění mají z eráru dost peněz na pohodlný život. Zatímco inflace za poslední tři roky sežrala voličům třetinu peněz, soudci a politici se dohadují, o kolik nad sto tisíc by měl kdo brát.

V tomto případě mají nenasytní a právně vzdělaní soudci pravdu. Pravidla by se měla dodržovat. Vláda překročila červenou linii. Pavel ji na to upozornil, ale asi neuspěje. Budeme teď poslouchat, jak to má vládní koalice dobře promyšlené a proč je zvyšování o 6,95 procenta správně. A na podzim budou volby. Čím víc této debaty, pro vládní koalici hůře. Andrej Babiš se svým nápadem zmrazit platy politikům je úplný antisystém. Ale to on byl vždycky, populista, který jede na sebe.

Pavel je sice prezident z armády a z lidu, ale má naštěstí poradce. V tomto případě mu dobře poradili. Ale nebude to nic platné. Koalice a opozice, oba směry se v otázkách platů ústavních činitelů chovají jako slon v porcelánu. Skutečně by to chtělo standardní pravidla, v kterých by nemohl jen tak někdo neustále rýt.