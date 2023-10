Analytička: Hamás už teď vyhrál, Netanjahuův pád započal

Překvapivý a masivní útok palestinských radikálů na Izrael je podle analytičky Ireny Kalhousové z Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vítězstvím hnutí Hamás, které za ním stojí. Není jen selháním izraelských zpravodajců, ale celého systému v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem, uvedla dnes Kalhousová na síti X. Podle ní může skončit odstoupením předsedy izraelské vlády podobně, jako tomu bylo před 50 lety po takzvané jomkipurské válce.

Reklama

„To, co se povedlo dnes Hamásu, je do určité míry Jom kippur 2.0,“ uvedla Kalhousová. Poukázala na to, že Hamásu se podařilo utajit jejich raketový a pozemní útok na jižní a centrální Izrael z Pásma Gazy, které ovládá. Podobně se Egyptu a Sýrii povedlo utajit jejich útok na Izrael, který začal 6. října 1973 o nejvýznamnějším židovském svátku jom kippur, tedy Dne smíření.

Izrael je ve válce Politika Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy v sobotu ráno zahájili rozsáhlý a podle agentur překvapivý útok na Izrael. Vypálili stovky raket a zároveň do Izraele vyslali komanda, která se střetávají s policisty a vojáky. K útokům se přihlásilo radikální hnutí Hamás. Izraelská armáda uvedla, že je ve válečném stavu, povolává rezervisty a zahájila nálety na Pásmo Gazy. ČTK, vku Přečíst článek

Utajení nynějšího útoku není podle Kalhousové jen selhání bezpečnostních složek, ale celého systému. Analytička očekává, že vyšetřování po válce ukáže, kde přesně se stala chyba a kdo je konkrétně za co zodpovědný.

Hamás už teď vyhrál

I když se Izraelci nyní semkli kolem současné vlády, politická krize a rozdělení společnosti mimo jiné kvůli sporům o justiční reformu v delším časovém horizontu podle analytičky povedou k Netanjahuovu pádu. Podobně musela po vyšetřování okolností jomkipurské války, která skončila po třech týdnech vojenským vítězstvím Izraele, ale politickým vítězstvím Egypta, rezignovat tehdejší premiérka Golda Meierová.

„Hamás už teď vyhrál a propagační videa se zmučenými Izraelci v rukách jeho bojovníků na dlouho dobu zaplaví jejich sociální sítě. Stovky mrtvých civilistů v Gaze na konci této války Hamásu náladu nezkazí, naopak to využijí v další propagandě proti Izraeli,“ uvedla Kalhousová. Izrael a Hamás budou podle analytičky o propuštění zajatých vojáků a civilistů vyjednávat měsíce až roky.

Palestinští ozbrojenci ráno spustili rozsáhlý raketový a pozemní útok na Izrael z Pásma Gazy. Izrael oznámil, že je ve válečném stavu a zahájil letecké údery v Pásmu Gazy. V Izraeli po útocích zahynulo nejméně 100 Izraelců, přes 900 dalších utrpělo zranění, informoval list The Times of Israel s odvoláním na izraelské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské nálety v Gaze zabily nejméně 198 lidí a zranily dalších nejméně 1610, uvedlo podle agentury AP palestinské ministerstvo zdravotnictví.