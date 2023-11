Izrael se s Hamásem dohodl na čtyřdenním klidu zbraní výměnou za propuštění rukojmí

Izraelská vláda dnes nad ránem schválila dohodu o čtyřdenním příměří s radikálním hnutím Hamás výměnou za propuštění zhruba 50 rukojmích držených v Pásmu Gazy. V prohlášení to uvedl úřad vlády, podle něhož je země ochotna prodlužovat příměří o den za každých deset dalších propuštěných rukojmích. Hamás krátce poté dohodu přivítal s tím, že zajistí osvobození 150 vězněných Palestinců a přísun humanitární pomoci do Gazy. Termín začátku příměří by měl být znám do 24 hodin, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.

Podle webu listu Haarec by se mělo na svobodu v první vlně dostat 30 dětí, osm matek a 12 dalších žen držených Hamásem. Velkou spokojenost s dohodou dal najevo americký prezident Joe Biden, jehož země spolu s Katarem a Egyptem úmluvu pomohla zprostředkovat.

Izraelské síly vedou v Pásmu Gazy rozsáhlou operaci v odvetě za říjnový teroristický útok Hamásu, při němž přišlo na jihu Izraele o život na 1200 lidí. Židovský stát se obává, že delší klid zbraní by dal Hamásu šanci k přeskupení sil či možnému dalšímu útoku. Vláda proto nebyla v podpoře příměří jednotná a debatovala o dohodě více než šest hodin. Premiér Benjamin Netanjahu podle zdrojů médií na úvod schůze zdůraznil, že příměří neznamená konec války, kterou Izrael nezastaví, dokud Hamás nezničí.

Výměna rukojmí

„Izraelská vláda, armáda a bezpečnostní složky budou pokračovat ve válce až do propuštění všech unesených, dokončení eliminace Hamásu a zabezpečení toho, aby Gaza znovu nepředstavovala bezpečnostní hrozbu pro izraelský stát,“ uvedl úřad vlády v prohlášení po jednání. Podle listu The Times of Israel (ToI) nakonec dohodu podpořila drtivá většina z 38 členů kabinetu, proti byli jen ti za krajně pravicovou stranu Židovská síla (Ocma Jehudit).

Hamás by měl zajatce propouštět postupně, přibližně po 12 či 13 denně. Podle Bidena umožní dohoda propuštění dalších amerických rukojmí. Nejmenovaný americký činitel podle Reuters hovořil o třech lidech včetně tříleté dívky. Výměnou by se na svobodu mělo dostat 150 vězněných palestinských žen a nezletilých.

Palestinské hnutí dohodu přivítalo s tím, že mimo jiné umožní vjezd stovek kamionů s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Zejména obavy o životy a zoufalý stav civilistů v Pásmu jsou příčinou rostoucího tlaku na zavedení příměří, kterému Izrael čelí od řady světových zemí. Podle úřadů ovládaných Hamásem zemřelo v důsledku izraelských útoků v Pásmu přes 14 tisíc lidí.

„Ujišťujeme, že naše ruce zůstanou na spoušti a naše vítězné prapory budou nadále ve střehu,” uvedl Hamás v prohlášení podle AFP.

Hamás dříve sdělil, že zadržuje asi 210 z přibližně 240 rukojmích unesených z Izraele během krvavého útoku 7. října. Další radikální skupina Palestinský Islámský džihád (PIJ), která se na útoku podílela, údajně zadržuje zbytek rukojmí.