Disney propustí tisíce lidí. Náklady chce snížit o pětinu
Zábavní impérium Walt Disney se chystá propustit několik tisíc zaměstnanců a některým manažerům zadalo snížit náklady až o pětinu. Vlna úsporných opatření se neomezuje pouze na Disney. Zachvátila celý Hollywood.
Americký zábavní gigant Walt Disney se chystá na další rozsáhlé propouštění. Podle informací agentury Bloomberg a stanice CNBC plánuje zrušit několik tisíc pracovních míst. Někteří manažeři přitom dostali za úkol snížit roční náklady až o 20 procent. Úspory se nemají týkat pouze zaměstnanců, ale také dalších provozních výdajů. Firma, která na konci svého finančního roku 2025 zaměstnávala přibližně 231 tisíc lidí, chce část ušetřených prostředků využít k financování dalšího růstu.
Podle Bloombergu se škrty jednotlivých divizí nedotknou rovnoměrně. Disney provozuje filmová studia, televizní stanice, zábavní parky i další aktivity a některé části rozsáhlého impéria mají úsporná opatření pocítit výrazně silněji než jiné. Konkrétní počet rušených pracovních míst ani přesný rozsah plánovaných změn zatím společnost nezveřejnila. Její zástupce se k informacím Bloombergu odmítl vyjádřit.
Pro Disney nejde o první vlnu propouštění. Jak připomíná CNBC, pod vedením generálního ředitele Joshe D'Amara, který společnost převzal letos na jaře, firma již v dubnu oznámila plán zrušit až tisíc pracovních míst, převážně v marketingu. V září následovalo další propouštění přibližně 300 zaměstnanců, především z personálních a technologických oddělení.
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Úsporná opatření přitom nejsou žádnou novinkou. Disney v posledních letech snížil náklady o miliardy dolarů a zrušil tisíce pracovních pozic napříč svými divizemi. Škrty se dotkly mimo jiné televizní stanice ABC, animačního studia Pixar, sportovní stanice ESPN, filmové produkce i divize zábavních parků.
V srpnu vedení společnosti otevřeně připustilo, že další snižování nákladů je nezbytné. „Nadále se intenzivně zaměřujeme na snižování nákladů v celé společnosti, abychom vytvořili další prostor pro investice do růstu. Zvažujeme přitom různé možnosti,“ uvedli generální ředitel Josh D'Amaro a finanční ředitel Hugh Johnston v dopise akcionářům z 5. srpna, který cituje CNBC.
Společnost rovněž představila program předčasných odchodů do důchodu. Personální ředitelka Sonia Colemanová pak v srpnovém dopise zaměstnancům upozornila, že propouštění bude pokračovat i v příštím roce.
„Je to jedno z několika opatření, jimiž měníme strukturu naší organizace. Patří mezi ně i nedobrovolné snižování počtu zaměstnanců, které už v některých oblastech začalo a bude pokračovat i v příštím roce,“ uvedla Colemanová.
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Peníze na filmy, technologie i zábavní parky
Disney chce část peněz získaných úsporami investovat zpět do podnikání. Podle Bloombergu plánuje D'Amaro posílit financování filmové a televizní produkce, technologického rozvoje, zábavních parků i podnikání v oblasti výletních lodí. Společnost zároveň investorům přislíbila, že v současném finančním roce dosáhne dvouciferného růstu upraveného zisku na akcii.
Změny tak mají firmě nejen snížit výdaje, ale také uvolnit prostředky pro oblasti, v nichž vidí největší potenciál dalšího růstu. Jak upozorňuje Bloomberg, tradiční mediální společnosti se totiž musí vypořádat s ústupem klasické televize, zpomalujícím růstem počtu předplatitelů streamovacích služeb a stále silnější konkurencí technologických gigantů, jako jsou Amazon a Apple.
Na nutnost přizpůsobit se novým podmínkám upozornila začátkem října také prezidentka Disney Dana Waldenová na konferenci Bloomberg Screentime v Los Angeles.
„Je potřeba neustále vyhodnocovat, jak je organizace strukturovaná a jak je velká. Technologické společnosti se zaměřily na náš byznys a my musíme přežít, prosperovat a růst. A přesně to uděláme,“ prohlásila Waldenová. Zároveň připustila, že propouštění je mimořádně bolestivým procesem.
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Hollywood šetří
Vlna úsporných opatření se neomezuje pouze na Disney. Propouštění a reorganizace zasahují také další velké hráče zábavního průmyslu. Americká streamovací společnost Netflix v říjnu oznámila záměr zrušit přibližně tisíc pracovních míst, což představuje zhruba šest procent její pracovní síly.
Další škrty se očekávají ve skupině Skydance, která vznikla spojením společností Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Podle CNBC chce nově vytvořený mediální gigant během tří let dosáhnout synergií v hodnotě šesti miliard dolarů, mimo jiné prostřednictvím snižování počtu zaměstnanců.
Podle Bloombergu už k propouštění přistoupila také společnost Sony Pictures Entertainment. Celé odvětví čelí tlaku na zvyšování efektivity, zatímco příjmy z tradičního televizního vysílání klesají a diváci stále více času tráví na sociálních sítích, online video platformách a streamovacích službách.
Disney má další informace o svém hospodaření zveřejnit 17. listopadu, kdy představí výsledky za čtvrté čtvrtletí svého finančního roku. Investoři tak získají další příležitost posoudit, jak se úsporná opatření promítají do hospodaření společnosti.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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