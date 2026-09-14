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Shein prodával zdravotně závadné zboží. Akcionáři mu to spočítali

Shein prodával zdravotně závadné zboží. Akcionáři mu to spočítali
ČTK
Veronika Kudrnová
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Akcie čínského fast-fashion gigantu Shein se v pondělí v Hongkongu propadly až o deset procent. Investory znervóznila zpráva o stažení kosmetických kontaktních čoček z trhu v Austrálii a na Novém Zélandu. V roztoku, ve kterém byly čočky uchovávány, úřady odhalily bakterii způsobující oční infekci.

Shein má krátce po burzovním debutu další problém. Zpráva o závadných kontaktních čočkách poslala jeho akcie v Hongkongu dolů až o deset procent. Výrobek stahují úřady v Austrálii i na Novém Zélandu.

Bakterie způsobující oční infekci 

Novozélandské ministerstvo obchodu uvedlo, že vzorek čoček byl pozitivně testován na Burkholderia cepacia complex, bakteriální kontaminant nalezený v roztoku, v němž byly čočky uchovávány.

„Vystavení této bakterii může představovat riziko oční infekce nebo podráždění,“ uvedl podle CNBC novozélandský úřad. Zároveň upozornil na případ z Velké Británie, kde se u jednoho uživatele po použití čoček rozvinula oční infekce.

Podobné stažení výrobku z trhu oznámila také australská Komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů.

Další problém krátce po vstupu na burzu

Nepříjemná zpráva přichází jen krátce po rozpačitém burzovním debutu Shein v Hongkongu na začátku září.

Shein vstoupí na burzu v září

Čínský kolos Shein míří na burzu. Původní investoři vydělají o dost méně, než doufali

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Akcie čínského e-commerce giganta vstoupí na trh na začátku září. Hodnota firmy bude výrazně níž, než se očekávalo.

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Společnost vyrostla na kombinaci nízkých cen a velmi rychlého uvádění nových módních kolekcí. Tento obchodní model ale v Evropě a Spojených státech naráží na rostoucí regulatorní tlak a změny celních pravidel.

Podle Marguerite LeRollandové z Euromonitor International bude muset Shein podle CNBC postupně Shein bude muset zákazníkům nabídnout víc než jen „nízké ceny a neustálé novinky“, uvedla pro CNBC Marguerite LeRollandové z Euromonitor International. Firma podle ní potřebuje lépe řídit nabídku na svém online tržišti, rozvíjet služby a zároveň pracovat na své pověsti, která se dostává pod stále větší tlak regulátorů i veřejnosti.

Levná móda, drahý pád. Hodnota Sheinu se smrskla na čtvrtinu

Trhy

Šaty za pět dolarů a džíny za deset udělaly ze Sheinu globální fenomén a firmu oceňovanou téměř na 100 miliard dolarů. Jenže. Nyní, před vstupem na hongkongskou burzu, přichází vystřízlivění. Hodnota společnosti se má pohybovat kolem čtvrtiny někdejšího maxima. A Shein navíc sklouzl do ztráty.

ČTK, nst

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