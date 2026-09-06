Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika AfD ovládla volby v Sasku-Anhaltsku a vyslala silný signál do Berlína

AfD ovládla volby v Sasku-Anhaltsku a vyslala silný signál do Berlína

AfD v Sasku-Anhaltsku ovládla tamní volby
profimedia.cz
ČTK
ČTK
Sledovat newstream.cz na Googlu

Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5 procenta hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle nynějšího odhadu nezískala. ZDF jí přisuzuje 41, ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz, skončila druhá s výraznou ztrátou. Podle obou prognóz získala 18,5 procenta hlasů. Před pěti lety měla CDU v zemských volbách 37,1 procenta a AfD 20,8 procenta hlasů.

Volební lídr AfD v Sasku-Anhaltsku, 35letý Ulrich Siegmund Volební lídr AfD v Sasku-Anhaltsku, 35letý Ulrich Siegmund 9 fotografií v galerii

Volební lídr AfD v Sasku-Anhaltsku, 35letý Ulrich Siegmund, po zveřejnění prognóz uvedl, že jeho strana výsledkem ve volbách "píše dějiny". Voliči podle něj vyslali signál, který nemůže být jasnější. "Dokázali jsme přesně to, co jsme chtěli dokázat," uvedl. Zda bude usilovat o post zemského premiéra, zatím říci nechtěl. Celostátní spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová označila výsledek za historický a dodala, že AfD dostala jasný mandát sestavit vládu.

Jednobarevná vláda, nebo nic

Siegmund před volbami tvrdil, že chce být premiérem jen v případě, že bude moci sestavit jednobarevnou vládu AfD. Všechny strany, které se do zemského sněmu dostaly, odmítají spolupráci s AfD.

Za porážku označil výsledek své strany dosavadní premiér Schulze z CDU. V krátké první řeči po zveřejnění prognóz AfD k vítězství poblahopřál. Dodal, že nevnímá dnešek jako černý den, ale jako velký svátek demokracie. Celoněmecká ministryně a šéfka úřadu kancléře Nina Warkenová řekla, že je výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku jasný předěl pro CDU i pro celou spolkovou zemi. Dodala, že Merzova vláda bude navzdory tomu pokračovat v avizovaných reformách.

Do zemského sněmu se podle prognóz dostaly kromě AfD a CDU ještě tři strany. Radikálně levicová strana Levice získala podle ZDF devět, podle ARD 9,5 procenta hlasů. Sociální demokracie (SPD), která byla dosud součástí zemské vlády a je rovněž členem celoněmecké Merzovy koalice, dostala podle ZDF devět, podle ARD osm procent hlasů. Poslední stranou, která se podle odhadů dostala do zemského sněmu v Magdeburku, je strana Zelených s 8,5 procenty podle ZDF a devíti podle ARD.

„Můžeme jen vyhrát,“ říká lídr AfD

„Můžeme jen vyhrát,“ říká lídr AfD. Merz: Německo se řítí do propasti

Politika

AfD už není jen protestní silou na okraji německé politiky. V Sasku-Anhaltsku míří k drtivému vítězství. Podle posledních průzkumů má podporu kolem 43 procent a za určitých okolností může získat i většinu mandátů. Její lídr Ulrich Siegmund už otevřeně mluví o deportacích, čistkách ve státní správě a zásadní změně školství, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zvolení zůstali podle prognóz svobodní demokraté (FDP), kteří dosud byli součástí sasko-anhaltské vlády, i Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Jeho zakladatelka Wagenknechtová před volbami nevylučovala, že by mohla dopomoci AfD k moci, pokud by se do sněmu BSW dostalo.

Pokud nakonec skutečně AfD většinu mandátů nezíská, bude s největší pravděpodobností o nové vládě jednat CDU s SPD a Zelenými. Taková koalice by ale byla menšinová. Potřebovala by tak podporu Levice, která chce ale v tom případě prosadit své priority do vládního programu.

Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho 1,7 milionu oprávněných voličů. Největšími městy jsou metropole Magdeburk s 240.000 obyvatel a Halle s 220.000. V rámci Německa patří Sasko-Anhaltsko k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.

Související

Biohacking: Hladina sodíku v krvi prozradí, jak rychle stárnete

Biohacking: Hladina sodíku v krvi prozradí, jak rychle stárnete
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová
Sledovat newstream.cz na Googlu

Rozsáhlá studie sledovala 15 tisíc lidí 25 let a zjistila, že kdo pije málo, má vyšší hladinu sodíku v krvi a stárne biologicky rychleji než odpovídá jeho věku. Riziko nemocí přitom roste až o 64 procent. Přitom polovina populace pije chronicky málo.

Rada dostatečně pít je tak chronicky používaná, že se její význam dnes snadno podceňuje. Dostatek tekutin se vnímá jako záležitost pocitu žízně nebo barvy moči, ne jako faktor, který by měl něco společného s tím, jak rychle stárneme. Výzkum posledních let ale tento pohled mění a data jsou konzistentní.

Rozsáhlá studie amerických Národních institutů zdraví (NIH) sledovala přes 15 000 dospělých po dobu 25 let a zaměřila se na to, jak spolu souvisí dlouhodobé hydratační návyky a biologické stárnutí. Použila hladinu sodíku v krevním séru jako marker, protože čím méně tekutin člověk přijímá, tím vyšší je koncentrace sodíku v krvi a ta je méně naředěná. Výsledky ukázaly, že lidé s hladinou sodíku nad 142 mmol/l, což stále leží v pásmu považovaném za normální, měli o 10 až 15 procent vyšší pravděpodobnost, že jejich biologický věk překračuje věk chronologický.

Při hladině nad 144 mmol/l tato pravděpodobnost rostla na 50 procent. Tato skupina měla zároveň o 64 procent vyšší riziko rozvoje chronických onemocnění včetně srdečního selhání, diabetu, demence a chronického onemocnění plic. Hladinu sodíku v krvi lze v rámci pravidelných krevních odběrů sledovat jako součást celkového longevity přístupu.

Polovina lidí málo pije

Autoři studie odhadují, že přibližně polovina populace chronicky nepije dostatek tekutin na to, aby se pohybovala v optimálním pásmu. Žízeň přitom nemusí být spolehlivým varovným signálem, a to zejména u starší populace, protože vnímání žízně s věkem klesá. Tělo si pomáhá mechanismy jako zadržováním vody, snižováním tvorby moči a zvyšováním produkce antidiuretického hormonu. A právě tyto kompenzační mechanismy jsou podle dostupných dat klíčem k pochopení toho, proč chronická mírná dehydratace biologické stárnutí urychluje.

Antidiuretický hormon (ADH) je látka, kterou mozek uvolňuje ve chvíli, kdy klesá množství tekutin v těle. Signalizuje ledvinám, aby vodu zadržovaly a nepouštěly ji do moči. Při chronicky nízké hydrataci ale ADH zůstává trvale zvýšený a to se pojí s prozánětlivými efekty, zvýšenou oxidací tkání a aktivací renin-angiotenzinového systému, který reguluje krevní tlak, ale při chronické aktivaci přispívá k poškozování cév a ledvin. Chronická mírná dehydratace tak celkově zatěžuje několik fyziologických os najednou. Ledviny jsou orgánem, který kvůli chronické dehydrataci strádá nejvíce.

Při dlouhodobě nízké hydrataci jsou nuceny pracovat s menším objemem vody a produkovat koncentrovanější moč, což zvyšuje riziko tvorby ledvinových kamenů, opakovaných infekcí močových cest a postupného poklesu funkce ledvin. Snížená funkce ledvin přitom zpětně zhoršuje schopnost těla zbavovat se odpadních metabolitů, zvyšuje oxidační zátěž a přispívá k systémovému zánětu. Jde tedy o začarovaný kruh, kde dehydratace poškozuje ledviny a poškozené ledviny zhoršují celkový biologický stav organismu.

Babí léto

Biohacking: Tělo už ví, že přichází podzim. Babí léto spouští překvapivé změny

Enjoy

Babí léto není jen krátkým návratem teplých dnů. S ubývajícím světlem se lidské tělo už začíná přepínat do podzimního režimu: mění se spánek, nálada, hormonální aktivita i fungování imunity. Právě přelom léta a podzimu proto může být vhodnou chvílí upravit denní režim, pohyb i jídelníček.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Oxidační stres je jedním z nejdůkladněji zdokumentovaných mechanismů biologického stárnutí. Jde o stav, kdy v těle vzniká více volných radikálů, reaktivních forem kyslíku, než je schopno neutralizovat vlastními antioxidačními systémy. Volné radikály poškozují DNA, bílkoviny, tuky i buněčné membrány, což postupně narušuje funkci buněk a tkání. Dostatečná hydratace hraje v tomto systému roli proto, že voda je nezbytná pro efektivní fungování enzymatických antioxidačních obranných mechanismů, pro vylučování metabolických odpadních produktů přes ledviny a pro udržení objemu krve, který zajišťuje okysličování tkání. 

Chronický zánět je druhou osou, přes kterou dehydratace urychluje stárnutí. Již mírně dehydratované tělo vykazuje vyšší hladiny zánětlivých markerů, konkrétně interleukinu-6 a C-reaktivního proteinu, které jsou zároveň biomarkery spojenými s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, demence a autoimunitních stavů. Mechanismem je jednak přímý dopad hustší krve na imunitní buňky, jednak prozánětlivé působení chronicky aktivovaného ADH a angiotenzinu. Chronický nízký stupeň zánětu, označovaný jako inflammaging, je považován za jeden z centrálních procesů stárnutí a hydratace ho ovlivňuje způsobem, který je zatím poměrně málo diskutovaný.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

ilustrační foto

Biohacking: Kortizol se dá srazit i bez doplňků. Rozhoduje světlo ráno, dech a to, čím netrávíte večer

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
luštěniny, dieta, zdravá strava, wellness

Biohacking: Osa střevo-mozek ovládá naše zdraví, chronický stres prokazatelně ničí mikrobiom

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Je to začátek války, komentoval Lavrov německá obvinění z útoku v Lipsku

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK
Sledovat newstream.cz na Googlu

Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, prohlásil podle agentury Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.

"Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války," řekl Lavrov v rozhovoru s ruskými médii.

Německo v reakci na letištní incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.

Berlín viní Moskvu z útoku dronem na letiště v Lipsku. Zavírá ruský konzulát

Politika

Německo obvinilo Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde byl poblíž ukrajinského nákladního letadla nalezen dron s výbušninou. Berlín v reakci uzavře ruský konzulát v Bonnu i Ruský dům v Berlíně a chystá další opatření. NATO a Evropská komise vyjádřily Německu podporu, Moskva slibuje odpověď.

nst

Přečíst článek

Lavrov v rozhovoru na tyto kroky reagoval. "Pamatuji si, že před začátkem druhé světové války, nebo spíše velké vlastenecké války, Němci rovněž zavírali své diplomatické mise," prohlásil šéf ruské diplomacie. Lavrov už dříve oznámil, že Moskva na opatření Berlína hodlá odpovědět uzavřením Goetheho institutů v Rusku.

Německé úřady útok v Lipsku označují za součást ruských hybridních operací. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány.

Související