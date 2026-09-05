Východ Německa dává Merzovi tvrdou lekci. AfD míří k triumfu
Alternativa pro Německo (AfD) míří v Sasku-Anhaltsku k přesvědčivému volebnímu vítězství. Podle průzkumů může získat přes 40 procent hlasů a výrazně porazit kancléřovu CDU. Friedrich Merz den před hlasováním připustil, že tradiční strany musejí politický boj s AfD vést lépe.
Německý kancléř Friedrich Merz chce zlepšit politický boj proti straně Alternativa pro Německo (AfD). Řekl to den před nedělními zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku, které podle průzkumů vyhraje AfD s více než 40 procenty hlasů. V metropoli země Magdeburku se mezitím tisíce lidí sešly na demonstraci za demokracii a otevřenost světu.
Merz: Boj s AfD musíme vést lépe
„Musíme politický boj s touto stranou vést lépe,“ řekl Merz. Podle něj je třeba se obsahově zabývat tím, co AfD říká, ale i tím, jak to říká a jaká slova volí.
Politici AfD podle kancléře o Německu mluví často velmi negativně. „Nenecháme si od těchto lidí svou zemi očerňovat,“ řekl předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům v zemi. Rok 2024 na trzích byl podle Michala Semotana z J&T Investiční společnosti úspěšný, přesto jej překvapilo, jak koncentrovaný ten úspěch byl. Co očekává od roku 2025? „Uvidíme, jak se vlády ujme Donald Trump,“ říká v rozhovoru zkušený investor.
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Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům v zemi. Rok 2024 na trzích byl podle Michala Semotana z J&T Investiční společnosti úspěšný, přesto jej překvapilo, jak koncentrovaný ten úspěch byl. Co očekává od roku 2025? „Uvidíme, jak se vlády ujme Donald Trump,“ říká v rozhovoru zkušený investor.
Připustil, že se Německo nyní potýká s řadou problémů. „Ale stále jsme jednou z nejbohatších zemí světa. Jsme stále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. A stále jsme stabilní demokracií,“ dodal.
AfD může získat přes 40 procent hlasů
V neděli bude zhruba 1,7 milionu voličů ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko moci odevzdat svůj hlas v regionálních volbách. Podle průzkumů je s přehledem vyhraje AfD pod vedením 35letého Ulricha Siegmunda. Získat má mezi 40 a 43 procenty hlasů.
S velkým odstupem na druhém místě má skončit Merzova CDU. Podle průzkumů by měla získat 22 až 23 procent hlasů.
Nyní se zdá spíše nepravděpodobné, že se AfD podaří získat většinu mandátů v zemském sněmu. Pokud by toho ale dosáhla a složila jednobarevnou vládu, bylo by Sasko-Anhaltsko první německou spolkovou zemí, která by měla v čele premiéra z krajní pravice.
Sasko-anhaltská tajná služba vede místní organizaci AfD už od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou.
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Merz v kampani držel odstup
Merz dnes vystoupil v Dolním Sasku, kam přijel podpořit svou stranu před komunálními volbami, které se budou konat příští neděli.
Před sasko-anhaltskými zemskými volbami Merz tento týden dvakrát podpořil místního lídra a dosavadního premiéra Svena Schulzeho. V obou případech šlo ale o uzavřené akce, na veřejném předvolebním mítinku kancléř nevystoupil.
Schulze se v kampani snažil od celostátní politiky držet odstup a některé kroky Merzovy vlády otevřeně kritizoval.
Německá vláda se po roce ocitá pod sílícím tlakem. Kancléř Friedrich Merz čelí rekordně nízké důvěře, uvnitř CDU se podle médií mluví o možné výměně a do toho dál roste podpora krajně pravicové AfD. Konzervativci sice spekulace odmítají, otázka Merzovy budoucnosti už ale visí nad Berlínem.
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V Magdeburku demonstrovaly tisíce lidí
V Magdeburku se dnes podle policie sešlo více než 6000 lidí na demonstraci na podporu demokracie a otevřené společnosti.
V kulturním domě jen několik stovek metrů od místa demonstrace se zároveň koná závěrečná akce kampaně AfD. Na jejím programu je projev zemského lídra Siegmunda a obou předsedů strany Alice Weidelové a Tinna Chrupally.