Syndrom vyhoření mě připravil o emoce, říká modelka Martina Šmuková

Modelka a první česká vítězka soutěže Elite Model Look z roku 1992 Martina Šmuková se modelingem živí neuvěřitelných 30 let. Fotila pro světové značky, natáčela reklamy, létala po světě. Žila rychle. V neustálém pohybu zůstala i po narození dvou synů. K modelingu si přibrala ještě práci pro nadaci, když v roce 2012 založila Nadační fond Pink Bubble. Svým životním stylem si naběhla na syndrom vyhoření. „Neodpočívala jsem a dostala se do kolečka absolutní únavy a vyčerpání,“ popisuje Martina v pořadu Eva Talks na Newstream TV. Tato zkušenost ji přivedla k uvědomění, že je v pořádku věnovat čas sama sobě.

Ze smutné zprávy necítila žádné emoce

„Hledání si času sama na sebe mi nejprve přišlo sebestředné, sobecké a nevhodné,“ vzpomíná Martina a dodává: „Ale je to blbost. Když jste sama nešťastná, nemůžete rozdávat pohodu dál.“

Že šlo o syndrom vyhoření zjistila Martina až zpětně. „Naložila jsem si toho na sebe hrozně moc, v noci jsem ze všech těch povinností nemohla spát,“ vzpomíná zakladatelka Pink Bubble. Že má problém, si uvědomila až ve chvíli, kdy se dozvěděla smutnou zprávu, ale necítila při ní žádné emoce. „Ze života se mi vytratily slzy, a to mě úplně vyděsilo,“ přibližuje Martina svůj tehdejší stav.

Martině trvalo, než si uvědomila, co se přesně děje. „Když máte to štěstí, že vám někdo kolem řekne, hele nabíháš si na vyhoření, a dozvíte se to včas, tak je to lepší, než to řešit někde na psychiatrii a dlouho se z toho stavu dostávat. Já jsem svůj životní rytmus zabrzdila ještě včas, hlavně díky pomoci lidí kolem mě. Všem, kdo mají náběh na vyhoření ale velmi doporučuji, aby vyhledali odbornou pomoc.“

Modeling nikdy nebyl jejím cílem

V pořadu Eva Talks, který moderuje Eva Čerešňáková, Martina zavzpomínala také na své začátky ve světě modelingu a devadesátá léta, ve kterých se těšila světovému úspěchu. „Modeling je specifická branže, která se za těch 30 let, co se v ní pohybuji, hodně proměnila,“ říká. Když s modelingem začínala, myslela si, že je to záležitost na rok či dva, takový hezký přivýdělek ke studiu. Na začátku kariéry Martina točila hodně televizních reklam, byly jich stovky. Postupně se přidávalo focení pro světové značky. Zájem o ni rostl. „Pořád jsem měla nějakou práci, asi jsem odpovídala požadavkům trhu,“ říká s úsměvem.

A zájem o ni je stále, i po třiceti letech. V čem tkví její tajemství? „Zralé ženy jsou krásné, když o sebe pečují, vyzařuje z nich něco hezkého, životní zkušenosti. Tajemství? To nevím, ale jsem ráda, že mi bylo naděleno. I teď se na mě hodně obrací kosmetické značky,“ říká.

Paradoxem je, že modeling pro ni nikdy nebyl cílem, nikdy o něm nesnila ani neměla touhu být topmodelkou. „Možná, že kdybych byla ambicióznější, dotáhla bych to dál,“ zamýšlí se při rozhovoru, ve kterém se dozvíte i to, jak vyvážila svět pozlátka a touhy být něčím pro společnost užitečná.

