Vizážistka Markéta Hop: Zevnějšek je důležitý. Určuje, jak se cítíme i uvnitř

V práci jí chybělo naplnění a hlubší smysl. Vydělávala hezké peníze, mohla si dovolit pohodlný život, ale vnitřně se cítila prázdná. A tak marketingová specialistka Markéta Hop zvolila cestu životní změny. Ze dne na den dala výpověď a ubrala se směrem, který ji lákal. Stala se vizážistkou. „Bylo to velmi spontánní rozhodnutí, ale cítila jsem, že je správné. Chtěla jsem vyzdvihnout krásu žen, protože tak, jak se cítíme navenek, se cítíme i uvnitř,“ říká v pořadu Eva Talks na Newstream TV úspěšná vizážistka Markéta Hop.

Musela jsem z korporátu pryč

„Vůbec jsem necítila okamžiky štěstí a radosti. Bylo to období takové prázdnoty,“ vzpomíná Markéta na práci v korporátu. Jen ze zájmu si tehdy udělala základní kurz líčení v Make-up Institutu v Praze. Ani v nejživějších snech si nepředstavovala, že to zafunguje jako zásadní životní game changer.

Tehdy si uvědomila, že musí z korporátu pryč, ještě tentýž den podala výpověď, aniž bych tušila, co bude dělat dál. I když šlo o velmi spontánní rozhodnutí, věděla, že je správné. Svému okolí to ale prezentovala s jistou opatrností.

O to víc jí překvapila reakce její maminky. „No konečně! Zakřičela mi do telefonu. Delší dobu prý vnímala, že nejsem spokojená, ale neodvážila se mi nic říct,“ popisuje Markéta.

Ostatní blízcí už tolik pochopení nesdíleli. „Mysleli si, že to byl rozmar, ale nebyl. Pokud člověk něco vnitřně cítí, tak se nesmí ptát svého okolí, co si o tom myslí,“ říká Markéta, která je přesvědčená, že i díky tomu, že svůj odchod z práce s nikým nekonzultovala, se ke změně odhodlala. „Pocity jsou nepřenositelné, nikdo nemůže stoprocentně pochopit, co vnitřně cítíš. A já cítila, že dělám dobře,“ vzpomíná dnes úspěšná vizážistka i maminka malé holčičky.

Řada žen si podle Markéty nevěří

Nejvíc v rozhodování Markétě pomáhalo vědomí, že když nejde o život, nejde o nic. „Někdy jsme zbytečně ustrašení z věcí, které zas tak nejsou důležité,“ podotýká.

Řada žen si podle Markéty nevěří, podceňují své schopnosti a pochybují o svých rozhodnutí. Možná to souvisí s nastavením české společnosti. „Nikdo nás ženy moc nepodporuje v té naší seberealizaci. Nejdřív jsme vnímané jako křehké dívky, pak jako matky, které zůstávají doma s dětmi. Ale to není cesta pro každou z nás,“ říká Markéta, která i po narození dcery práci neodložila.

Cesta to samozřejmě nebyla snadná. „Začátky úplná sranda nebyla. Při prvním focení jsem měla maličkou dušičku, ale ta skromnost a pokora začátečníka byla nezbytná. Není dobré ze sebe dělat něco, co nejsem. Každá jedna klientka, focení, či reklama mne něco naučily a hlavně utvrdily v tom, že mě ta práce baví,“ dodává.

Zapomínáme na ženskou energii

Prázdnota, kterou cítila v předchozím zaměstnání, vystřídalo naplnění. „Miluji tvořit svět krásnější, a i když je to po jednotlivcích, tak pro každou jednu ženu to má smysl. Kombinuje to i psychologii, protože skrze tu vnější krásu žena nalézá i tu vnitřní.“

Na své práci miluje to, že když ženy nalíčí nebo jim řekne nějaké tipy a triky, tak vidí, jak se ženy začnou vidět úplně jinýma očima. „To pořád souvisí s tou péčí sama o sebe. To je ta krásná ženská energie, ale protože žijeme v mužském světě, tak na ni občas zapomínáme.“

Poslechněte si rozhovor se ženou, která si šla za svým snem a je přesvědčena o tom, že v každé ženě dřímá neuvěřitelná síla a energie. „Zvládneme toho neskutečně moc a dokážeme všechno, co si vysníme. Ty limity jsou jen v naší hlavě, když je překonáme, otevře se nám neskutečná škála možností,“ uzavírá Markéta Hop.