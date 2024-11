Malířka Klára Sedlo: Extravagance je moje image. Nosím kabelku ve tvaru lebky i lodičky s medvídkem

Budování osobní značky je dnes mnohem aktuálnější než dřív. „Abychom v dnešní zrychlující se době plné nových technologií uspěli, je třeba zapracovat i na vlastní image a budovat si vědomě svůj brand a reputaci,“ shodli se hosté dalšího letošního setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které se tentokrát konalo v nové designové galerii současného umění The Gallerister.

Reklama

Stačí jen tři až čtyři vteřiny a druhá strana si o nás udělá docela jasný dojem, ať už chceme či ne. Každý nějak působíme na své okolí. Na nás je ale volba, zda se toto pokusíme vědomě ovlivňovat či nikoliv, řekla zakladatelka a ředitelka klubu Katarína Krajčovičová na úvod posledního letošního setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které proběhlo v kulisách umělecky i barevně velmi silných obrazů Stanislava Diviše, jehož výstava je k vidění v galerii The Gallerister až do 20. ledna.

„Pokud chceme vědomě zanechávat v druhých lidech svůj dojem a ovlivňovat tím svou reputaci i to, kým se chceme stát, musíme opravdu začít intenzivně uvažovat a pracovat na své vlastní značce,“ poznamenala dále Katarína. Důležité podle ní je také si uvědomit, že i osobní značka se proměňuje v průběhu života podle toho, co děláme a jakými lidmi a hodnotami se obklopujeme.

Jak se dělá osobní značka

Jedním pilířů budování osobní značky je i stylig. To je ovšem podle Kataríny jen vnější budování značky, které ovšem přispívá nejen k tomu, jak nás vnímají druzí, ale obdobně, ne-li více, i k tomu, jak dobře se cítíme sami se sebou a jakou značku reprezentujeme sami pro sebe. Stejně jako pracujeme na své vnější image je nutné zapracovat podle ředitelky klubu i na svém vnitřním světě. Na tom se v průběhu večera shodly i její dvě hostky, módní stylistka a spolumajitelka oděvní značky Purply Veronika Balson a malířka Klára Sedlo.

Reklama

S módní stylistkou si řada lidí spojuje především volbu barevnosti oděvů do šatníku. „Já tu ale nejsem primárně od toho, abych jen řekla, zda vám sluší červená či zelená barva. Mým úkolem je vytvořit pro vás bezpečné prostředí, abyste si mohli co nejlépe uvědomit, co s vámi rezonuje. Je zásadní si ujasnit, kým vlastně chcete být a jak chcete působit,“ přiblížila jednu ze svých hlavních profesí Veronika Balson a dodala, že osobnostní styling je tedy podle ní především o nastavování zrcadla klientům.

S tím souvisí i samotný „timing“ kdy se lidé na Balson nejčastěji obracejí. Často to bývá právě v přelomových životních zlomech, takzvaných životních tranzitech, kdy se člověku mění životní role, rytmus či se převrátí i jeho hodnotové nastavení. „Takové změny nejsou ničím špatným. Je naopak naprosto přirozené, že se vyvíjíme, měníme názory, kariéru nebo své role,“ vysvětlila Balson, jejíž služby často využívají klientky třeba po náročném rozvodu.

Jak vypadá evropský ideál krásy

„My v Evropě již řadu staletí preferujeme ideál ženské krásy v podobě přesýpacích hodin a evropské ženy se tomu pokoušejí přibližovat všemi možnými způsoby. Paradoxem přitom je, že tento ideál splňuje v reálu pouze asi 7 až 8 procent evropských žen,“ konstatovala Balson. V jiných kulturách a národech to je pak podle ní zase úplně jinak. V Asii se ženy pokouší přibližovat zase například tvaru roury s minimálními osobními a tělesnými detaily. Tento ideál do určité míry inspiroval i samotnou designérku Balson, která jej svým způsobem zakomponovává i do oděvních modelů vlastní značky Purply, která se specializuje na výrobu kimon na míru.

Jak se dělá osobní značka dovnitř

Vnější image je ovšem důležitá i pro malířku Kláru Sedlo, která účastníkům klubového setkání přiblížila část svého díla i proces, jak na své tvorbě pracuje a jakým způsobem to vše promítá do vlastní osobní značky. Na svých vernisážích se tak například obvykle snaží vizuálně sladit s vystavovanými díly a svůj oděv proto plánuje většinou i dlouho dopředu. „Takzvaný „statement piece“ je pro mne hodně zásadní. Můžete mne tak potkat ve speciálně nakombinovaných až bizarních kostýmech, botách či s pitoreskními kabelkami, které vyjadřují nejen můj svět na venek, ale i to, jak se cítím uvnitř,“ popsala Klára Sedlo, která módu vždy primárně vnímala jako způsob, jak vyjádřit sebe sama. V jejím šatníku tak nechybí ani kabelka ve tvaru lebky, oranžový kožich či lodičky s podpatkem ve tvaru plyšového medvídka. Ačkoli její ghotic a metalová éra je už dávno minulostí, originální kousky stále ráda nakupuje v jejím oblíbeném metalovém obchůdku naproti jejímu ateliéru.

Styling Kláry je vždy spojen s barvami. To souvisí i s její bezbřehou fantazií a vnímáním světa. „Všechny události, čísla či písmena mají totiž v mojí hlavě vlastní barvu,“ přiblížila malířka a vydavatelka Klára Sedlo, která podle galeristy Michala Buřiny patří k těmi nejvýraznějším umělcům ve své generaci.

Značka umělce vytváří brand nové galerie

Výrazný osobní styl a značku oceňuje právě i sám Michal Bařina, který od letošního léta rozjel novou galerii The Gallerister. Do výstavního programu této galerie, který je naplánovaný dlouho dopředu, si totiž vybírá právě ty nejvýraznější současné umělce, kteří mají jednoznačně i silnou osobní značku. „Umělec, který za mnou přijde v modrých džínech a bílém tričku, toho nepovažuji za dvakrát kreativního. U Kláry oceňuji její image a to, že si cíleně buduje svoji osobní značku,“ shrnul na závěr večera Bařina.

Newstream uspořádal první ze setkání Klubu česko - slovenských žen v byznysu Leaders Redakce newstream.cz uspořádala první ze setkání Klubu česko - slovenských žen v byznysu s tématem Ženy jako investorky: Jak ochránit své peníze. A jak zní rada zkušených investorek, které na konferenci vystoupily? Investujte, jiné cesty není, i kdyby to měly být pouze stokoruny měsíčně. nst Přečíst článek

Výstava českých projektů ve Štrasburku ukazuje význam spolupráce byznysu a neziskovek Filantropie Je to jedno z důležitých spojení pro úspěšnou budoucnost. Spolupráce neziskového sektoru a soukromých společností nabývá na významu a může oba světy značně obohatit. Neziskový sektor totiž umí vyhledat konkrétní osoby, kterým pak ve spolupráci s komerční sférou dokáže nabídnout skutečně efektivní pomoc. nst Přečíst článek

Váleční fotografové vědí, kdy přestat fotit, říká galeristka Veronika Souralová Filantropie „Převzít pořádání největší české fotografické soutěže Czech Press Photo byla asi jedna z mých největších výzev v životě, bylo to nesmírně náročné, ale mělo to smysl. Na foťák jsem ovšem sama sáhla znovu zase až po šesti letech,“ říká fotografka, galeristka a šéfka prestižních fotografických soutěží Czech Press Photo a Czech Nature Photo Veronika Souralová, která ve své galerii v Nových Butovicích v Praze hostila další klubové setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen. Věra Tůmová Přečíst článek

Filantropka: Charita bez byznysu nejde. Podnikám, abych mohla pomáhat Filantropie Samoživitelky bez příjmů, africké vdovy s malými dětmi, sociální pracovníci nebo lidé s mnoha půjčkami, to vše jsou lidé, kteří jsou dnes ve společnosti často zcela neviditelní. Proto je třeba o nich hovořit a pomáhat jim, aby se nestávali těmi dalšími, kteří plavou mimo sociální záchranný systém, zaznělo opakovaně v diskusích dalšího klubového setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen. Květnové setkání inspirativních žen se uskutečnilo v prostorách Česko-kapverdské obchodní komory a Nadačního fondu Naděje Cabo Verde pod záštitou členky klubu a šéfky této obchodní komory Móniky Sofie Duarte. Věra Tůmová Přečíst článek

Zapletalová: Největším luxusem a nejdražší investicí je čas. I proto by jej měly začít ženy dávat i sobě Filantropie Čas hraje zcela zásadní roli při ruční výrobě ve sklářství i v životě každého člověka. Čas je totiž tou nejluxusnější komoditou a měli bychom proto mnohem více promýšlet, do čeho jej investujeme. Na čas pro sebe by tak neměly zapomínat ani ženy, které v dnešní společnosti dávají často přednost všem a všemu před sebou samými, zaznělo jako hlavní motto na dalším inspirativním klubovém setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen, které tentokrát ve své Galerii Moser v Praze Na Příkopech hostila spolumajitelka sklárny Moser a šéfka nadačního fondu Flamínia Kateřina Zapletalová. Věra Tůmová Přečíst článek