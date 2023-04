FreshStart: I kojicí móda umí ženě lichotit, říká zakladatelka značky Wo-mum

Každá máma je především žena a na módu nechce rezignovat ani v těhotenství či při kojení, myslí si zakladatelka značky oblečení Wo-mum Jaroslava Šnejdarová. „Mám ráda módu. Na mateřské jsem ale narážela na to, že jsem si nemohla obléci to, co mi sluší, protože tyto kousky oblečení nebyly střihem uzpůsobené pro kojení,“ vzpomíná Jaroslava v pořadu FreshStart.

A protože je pro Jaroslavu v životě důležitá udržitelnost, razí ji i v byznyse. Wo-mum je eko-friendly značka oblečení nejen pro maminky. Udržitelná je nejen díky užitým materiálům, ale také originálním konceptem pronájmu oblečení.

Wo-mum vzniklo ze složení dvou slov. Woman jako žena a mum jako máma. Filozofií značky je, aby se žena dál cítila jako žena, i když je máma. „Mnohdy se na to zapomíná a role mámy strašně přehluší roli ženy,“ upozorňuje zakladatelka značky. Na základě letitých zkušeností s mateřstvím vznikly základní kousky první kolekce. Díky jednoduchým střihům, barvám a přírodním materiálům je oblečení vhodné, ať už byl váš šatník před těhotenstvím jakýkoliv.

Právě na přírodní materiály klade Jaroslava velký důraz. Dodavatele látek má v Německu i Česku. Značka je navíc udržitelná i tím, že těhotenské a kojicí oblečení jde „z ruky do ruky“. „Náš koncept je založený na tom, že si oblečení můžete buď koupit, nebo si jej na šest měsíců zapůjčit. Ve druhé případě na e-shopu zaplatíte nějakou část pronájmu a depozit, který se vám po návratu zboží vrátí na váš účet,“ vysvětluje Jaroslava. Pronájem navíc odpovídá čtvrtině ceny celé koupě, takže je tento způsob pro vaši peněženku výhodnější.

Všude, kde lze, jsme udržitelní

Ochrana životního prostředí a klimatická krize je tématem, které se u velkých firem často opomíjí. Ve Wo-mum apelují na zvolení ekologičtějšího způsobu všude, kde to jde. Například i u dopravy si vybírají takové společnosti, které nabízí kompenzaci CO2.

Mateřství s sebou přináší mnoho, někdy však i pocit izolace. Ve Wo-mum bojují proti tomu, aby se život maminek smrskl na péči o dítě a manžela. Proto se Wo-mum snaží o vytvoření komunity maminek, které si vzájemně vypomáhají. Součástí Wo-mum webu je i blog, kde mohou ženy najít různé typy jak cestovat s dětmi, nebo jak si najít nějaký čas pro sebe.

