Na trhu s dluhopisy hrají nejdůležitější roli informace

Korporátní dluhopisy jsou důležitým prvkem finančního trhu, který umožňuje společnostem získávat potřebné finanční prostředky k růstu a rozvoji. Přestože nabízejí své vlastní výhody dané hlavně pravidelností splatnosti výnosu, vnímání veřejnosti je ovlivněno spíše negativními příběhy. Za těmi přitom stojí marginální počet emitentů a jejich nedostatečná transparentnost.

Reklama

Úspěšné příběhy jsou oblíbené a inspirativní. Neúspěšné ale táhnou ještě více. Proto taky zaujímají dominantní místo v médiích a těší se své pozornosti. V případě dluhopisového trhu se však často jedná o situace, kdy investoři poskytovali své finanční prostředky na projekty firem, aniž by dostatečně znali emitenta nebo jeho konkrétní strategie k dosažení plánů. To ostatně potvrzují i data. Podle společnosti Surveilligence dokonce polovina emitentů v insolvenci ani nezveřejňovala svou účetní závěrku za období předcházející první emisi ve sbírce listin. Aktuální finanční výkazy pak zveřejnilo pouze 18 procent všech úpadců. Vložit své prostředky do společnosti, o níž je ale dostupných jen minimum informací, je přitom na úrovni hazardu.

Přesto, že poslední roky jsou makroekonomické podmínky spíše limitující, úspěšných a bezproblémových příkladů je na trhu stále většina. Ze statistik vyplývá, že trh emitovaných dluhopisů každoročně rostl a v závěru minulého roku dosáhl téměř 100 miliard korun. Při pohledu na delší časové řady je pak realitou, že během dekády trvající od roku 2013 skončilo v úpadku jen 7,7 procent firem, které přišly na dluhopisový trh bez ohledu na regulatorní parametry konkrétních emisí.

Pavel Hlaváček z J&T Arch Investments: Pod správou již máme víc než 75 miliard Trhy Fond J&T Arch Investments se stal největším fondem na českém a slovenském trhu. A stačily mu k tomu pouhé čtyři roky. Díky němu se mohou i drobní investoři pokoušet investovat do velkých soukromých společností, které jsou jinak doménou zejména Private Equity fondů. „Na růst fondu měla vliv také dlouhodobě budovaná infrastruktura v J&T Investiční společnosti. Pokud bychom měli fond budovat na zelené louce, tak by bylo velmi obtížné dosáhnout takového růstu v tak krátkém čase,“ říká člen investičního výboru J&T Arch Investments Pavel Hlaváček. Stanislav Šulc Přečíst článek

Důležitost historie emitenta

Tento podíl přitom pojí skutečnost, že se ve většině případů jednalo o firmy, které nedokázaly splatit již svou první dluhopisovou emisi. Z 80 procent totiž firmy, které skončily v úpadku, emitovaly dluhopisy kratší dobu než 5 let. To ostatně ukazuje, jak důležitá je historie emitenta. Zda má zkušenost s dluhopisovým financováním, jaká je jeho platební morálka splácení, a to nikoli jen úrokových plateb, ale i celé jistiny. Na druhou stranu stále platí, že v tomto období více jak 92 procent firem splácelo a splácí své závazky bez problému. Nesplacený objem prostředků se navíc týkal jen tří procent souhrnného emitovaného dluhu.

Reklama

Bezpochyby negativní čísla nelze ignorovat, nicméně jak ukazuje generální statistika, situace není natolik krizová, jak by se mohlo na první pohled zdát. Dluhopisový trh, stejně jako jakákoli jiná součást kapitálového trhu, si prvně musí získat důvěru a kredibilitu, čemuž nakonec i kritika může prospět. Je totiž evidentní, že se mediálně ostřelovaný trh mění, a to ve věci narovnávání informačního deficitu ze strany firem.

Kamil Bednář z BHS: Na pražské burze stále příležitosti vidím. Třeba Colt CZ nebo Bezvavlasy Trhy Akciové indexy rostou téměř bez přestání již deset měsíců. O to víc sílí očekávání korekce. Zároveň se však stále čeká, kdy americký Fed skutečně začne snižovat sazby. Co tato situace přinese a jak by se měli investoři připravit? „My nyní máme více hotovosti. Chystáme se na příležitosti,“ říká Kamil Bednář z Asset managementu BHS v rozhovoru pro portál newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Firmy zveřejňují více informací o svých záměrech, zavádějí zajištění emisí a stále častěji fixují emise k určitým omezujícím podmínkám – kovenantům. Kovenanty pak zlepšují pozici věřitele a uvazují dlužníka k větší zodpovědnosti při alokaci investorských prostředků. Častá jsou rovněž ručitelská prohlášení, prohlášení o omezení dalšího zadlužování či záměr dodržovat určité ziskové ukazatele v poměru k dluhu. Tento pozitivní konkurenční boj následně výrazně prospívá celému trhu, protože zkvalitňuje běžný standard procesu získávání prostředků od veřejnosti. Ze zvýšené informovanosti poté těží jak investor, tak emitent.

Celkově lze říci, že předhánění se v míře otevřenosti investorům je klíčovým faktorem, který posiluje a do budoucna bude posilovat důvěru v dluhopisový trh a zlepšovat standardy procesu získávání finančních prostředků od veřejnosti. Tento trend je realitou, která se děje bez ohledu na regulaci, což je dobrým signálem, že motivy zlepšení povědomí o trhu jsou soukromé, nikoli veřejné. Každý investor by se měl koneckonců individuálně rozhodovat na základě uveřejňovaných informací emitenta a nikoli prostou vizualizací nejvyššího procentuálního výnosu. To nakonec nejlépe napomůže vytěsnit z trhu společnosti, které jeho kredibilitu podkopávají. Ono totiž právě vysoká informovanost a zájem investora může být daleko efektivnější než kde jaká regulace.