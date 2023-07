Martin Slaný: Češi nakupují specificky. Kvůli dědictví komunismu

Spotřebitelské chování a zvyky se mění u Čechů velmi pomalu. Právě to je důvodem, proč se lidé po pandemii vrátili z e-shopů zase zpět do kamenných obchodů. Vítězem současné krize jsou proto retail parky s diskontem a logistika, říká v rozhovoru pro pořad Newstream TV Victory Club Business ekonom, vysokoškolský pedagog a hlavní ekonom DRFG Martin Slaný.

Češi jsou pro obchodníky specifickým trhem. Podle Martina Slaného z DRFG za to může fakt, že Češi nakupují hlavně v řetězcích, protože je zde malá tradice vztahu zákazník - prodejce. „Do roku 89 žádný trh neexistoval. I stánek na rohu s novinami tak byl státní podnik. Na rozdíl od Polska nebo od Maďarska. A v těch zemích mohl i soukromníci prodávat noviny, ale byli tam také soukromí řezníci, malí prodejci pečiva a podobně. A to se tam udrželo i během komunistického režimu. Spotřebitel byl zvyklý chodit ke svému konkrétnímu prodejci toho či onoho zboží. To u nás nebylo,“ říká ekonom.

Vítězi jsou logistika a retail parky

„Později když nastoupila tržní ekonomika, proběhla transformace, a boom hypermarketů a velkých prodejen vyletěl ohromnou rychlostí. Dynamika budování retailových ploch byla v té době neuvěřitelná. Česko je nyní v objemu retailových ploch na hlavu téměř srovnatelné se Západem. Na rozdíl třeba od zmíněného Polska, kde je saturace trhu výrazně menší,“ uvedl. Vnitřní síla polského trhu se ukázala například ve finanční krizi, kdy Polsko jako jediný vyspělý stát nekleslo do hospodářského propadu. "V krizi 2009 se zákazníci v Polsku přesunuli z malých obchodů do retail parků a tak to zůstalo," uvedl Slaný. Na zatím relativně nízké naplnění polského trhu retailovými parky sází DRFG ve své tamní expanzi.

Pandemie covidu podle hlavního ekonoma DRFG neznamenala žádný zásadní zlom. Lidé prostě přestali na omezenou dobu nakupovat a pak spotřebu zase nahradili. To platí i pro skokový nárůst tržeb v e-shopech, který se zase vrátil k předpandemické dynamice. "Tržby v e-commerce klesají 12. měsíc v řadě, což by mohlo vypadat, že je sektor v problémech. Přitom se jen vrací k předcovidové situaci," vysvětluje ekonom.

Dlouhodobým trendem jsou potom posilující prodeje v diskontech, což sice nastartovala minulá krize, ale růst tržeb v tomto segmentu pokračoval i během expanze a pokračuje i nadále. Spotřebitelské chování má velkou setrvačnost, změny neprobíhají skokově. Jak retailové parky, tak sklady podle Martina Slaného v krizi obstály. "V logistice jsou nemovitosti s největším potenciálem. Vidíme silný převis poptávky nad nabídkou. Důvodem je malá saturace trhu, orientace naší ekonomiky i geografická poloha," dodal. Obecně platí, že současnou vysokou inflací a spotřebitelskou krizí jsou nejméně postiženy na jedné straně nůžek luxusní řetězce a na druhé diskontní obchody.

Na čem Češi šetří?

Jak se chová česká měna? Jaký by byl ideální kurs koruny?

Jak dopadá inflace na nájmy, co platí obchodníci?

Jak dlouho přetrvá inflace a zvládne se Česko vyhnout recesi?

Co dělá současný stav s realitním sektorem?

Podívejte se na rozhovor Newstream TV v pořadu Victory Club Business s Martinem Slaným z DRFG.

