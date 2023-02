FreshStart: Musíš hořet, abys mohl zapalovat, říká podnikatelka Eva Čejková

Eva Čejková založila komunitu Ženy s.r.o., ze které před pár lety vyčlenila startup Testuj.to. Ten se stal prvním startupem, do kterého investovala Heureka Group. Díky jeho softwaru lze testovat snad všechno. Dnes jej využívají různá média. Testery se mohou stát i běžní zákazníci, stačí se registrovat. A zájem je opravdu velký. „Jsem za to moc ráda. Uživatelské recenze jsou objektivní zpětnou vazbou, pro spolupracující subjekty jde o čistý sběr názorů z trhu,“ říká v další epizodě projektu FreshStart Eva Čejková.

Reklama

Co je Testuj.to?

Testuj.to je software k testování produktů. Může ho využívat jakékoliv médium. Jedno z prvních bylo kafe.cz. Dnes testujeme i s Frekvencí 1 nebo TV Nova. Obrací se na nás různí klienti – od elektroniky přes kosmetiku až po jídlo. Loni jsme otestovali deseti tisíce produktů, což je bohužel málo, protože máme obrovský převis zájemců.

Naši testeři jsou běžní lidé, co si na Testuj.to najdou produkt, který by chtěli vyzkoušet. Zatím je situace taková, že když testujeme například padesát mixérů nebo sto knížek, nejsme ještě schopni uspokojit všechny testery. Jsem strašně ráda, že takový zájem je, protože produkujeme objektivní uživatelské recenze. Dost často bývají i negativní. Není to o tom, že dostanete produkt a musíte napsat pozitivní recenzi. Je to čistý sběr názorů z trhu.

Jak funguje princip testování?

Když jde například o spotřebiče, dochází ke slevě třicet až padesát procent na kusu pro testujícího. Například, když sháníte televizi a na Testuj.to je zrovna testují, můžete se přihlásit do výběru. A pokud vás systém vybere, dostanete na ni slevu, výměnou za recenzi. Musíte ji minimálně dva měsíce zkoušet a poté napsat objektivní recenzi, většinou na Testuj.to a na Heureku či další portály.

Reklama

Jak jste se dostali pod Heureka Group?

Náhodou. Aby startup mohl vyrůst, potřebuje kvalitní lidi, know-how, perfektní produkt a kapitál. Hledala jsem strategického investora, pro kterého by byl náš produkt zajímavý a zároveň nám pomohl přinést i peníze. Na jedné e-commerce akci jsem se potkala s šéfem Heureky Tomášem Bravermanem, domluvili jsme schůzku společně s lidmi z jejich i našeho vývoje a došli k závěru, že vzájemná spolupráce má potenciál. Začali jsme řešit právní věci a finance, do čehož přišla pandemie. Ta nám paradoxně nahrála, protože tehdy šlo e-commerce nahoru a recenze byly hodně důležité.

Kam se chcete rozvíjet?

Chceme více expandovat do zahraničí. Momentálně jsme kromě Česka i na Slovensku a Maďarsku. Momentálně se snažíme zasáhnout do Estonska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Jak se proměnil byznys za dobu, co jste začala podnikat?

Obrovským rozdílem jsou technologie. Sice nás všechny posouvají dopředu, ale občas zapomínáme na to normální, lidské a běžné. Myslím si, že by každý měl v pracovním týmu mít mladé lidi, kteří smýšlejí novým způsobem, stejně jako ty starší, kteří přinášejí své letité zkušenosti.

Co vás motivuje k práci?

Beru to jako své poslání.

Čím motivujete k práci své zaměstnance?

Už nevím, kdo to řekl, ale musíš hořet, abys mohl zapalovat. Myslím si, že je tam určité moje nadšení pro věc. I když přijde krize, jsem schopná si stoupnout před své zaměstnance a říct jim pět možností, kde vidím příležitost.

Podívejte se i na další díly pořadu FreshStart:

video FreshStart: Hasičák, který si doma vystavíte, sklízí ceny od designérů i hasičů Newstream TV Inovativní vzhled hasicího přístroje Amplla doplňuje jeho multifunkčnost. Architekt Přemysl Kokeš přišel s nápadem na hasicí přístroj, který si budete chtít doma dokonce vystavit. Kulatý, placatý a barevný rescue point sklízí úspěchy i na designových soutěžích jako je například prestižní International Forum Design Award, kde získal zlato. „Velice mě potěšila česká cena hasičů Zlatý plamen, protože to není za design, ale od odborníků na požáry, kteří ocenili naše uvažování,“ říká Kokeš v další epizodě projektu FreshStart. Marie Kolajová Přečíst článek

video FreshStart s jeho zakladatelem Kryštofem Kněžínkem: Peníze jsou prostředkem ke svobodě Newstream TV Kryštof Kněžínek je zakladatel marketingové agentury Notigo, spoluzakladatel firmy AutosEU a také vysokoškolský student. Vymyslel platformu FreshStart, skrze kterou začínajícím podnikatelům předává informace a tipy z byznysového světa. „Některé věci mě štvou, ale je to náplň mého života,“ přiznává. V rozhovoru dále popisuje svůj time management nebo způsob, jakým vyjednává s klienty. Marie Kolajová Přečíst článek

video FreshStart s vynálezcem Kafánka Michalem Pernou: Směs kávy a cukru má nekonečně využití Newstream TV Milovník kávy Michal Perna přišel před pár lety s nápadem, který je sice jednoduchý, ale jinde ve světě se nedělá. Spojil třtinový cukr a espresso. K této kombinaci začal přidávat různé příchutě, a tak vznikl Kafánek. Patentovaný český výrobek, který se hodí nejen do nápojů všech druhů ale i na vaření. Jakou kávu pijí Češi nebo co si Michal myslí o cibetkové kávě? Na to dá odpověď další díl série FreshStart. Marie Kolajová Přečíst článek