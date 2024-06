Z nuly na sto i do dluhů – příběh podnikatele Šimona Kotmela

Jeho podnikání se vyznačuje propojením gastronomie a kultury. Během pěti let zvládl Šimon Kotmel stát u otevření několika podniků, projít si obratem 90 tisíc za večer a ze dne na den spadnout do půlmilionového dluhu. Projeďte v novém článku jeho byznysovou cestu.

Šimon Kotmel začal s prvními projekty už na střední škole – pořádal festivaly, ze kterých ale, jak sám říká, nikdy nic neměl. Ačkoliv tyto akce nebyly výdělečné, získal díky nim cenné kontakty. Rok a půl pracoval Šimon pro pivovar Harold, se kterým na festivalech spolupracovali a který následně zafinancoval i jeho první byznysový počin.

Bar z palet, pípa a lednice

Postupem času začal přetvářet bary na soukromé akce, což už byla činnost, za kterou dostával zaplaceno (na rozdíl od festivalů). Díky tomu přišel jeho první podnik, ve kterém měly být kromě baru zahrnuty i kulturní akce. Ačkoliv se Šimonovi prostory Holešovické tržnice nejprve nezdály, kývnul na to, možná z lásky k ruin barům.

Podnikání rozjeli s necelými 100 tisíci v kapse, které získali právě od zmíněného pivovaru. Peníze padly zejména na stan, sklo a zásoby piva. Zbytek baru vznikl na punk – parta vzala dodávku, objela kontejnery a vybrala židle. „Bar vznikl z mojí paletové postele,“ dodává k tomu Šimon. A tak vznikla #Burza 4, která nakonec přežila nejen avizovaných pár měsíců, ale i covid. Dokonce se obrat dostal k 90 tisícům korun za večer. I přes dosavadní úspěchy ale Šimonovi brzy došlo, že byznys má i jiné než světlé stránky.

Lidé si mysleli, že Anežka je moje holka

Gastronomie ani kultura už se ho v podnikání nepustily. „Chtěl jsem dokonalý projekt,“ popisuje Šimon. Našel prostor v centru Prahy, kde se pustil do vytváření nového projektu. V Anežském klášteře začala vznikat kavárna Anežka. Genius loci bylo nutné obohatit i o rekonstrukci, se kterou přišly i první problémy. Mladý podnikatel si začal uvědomovat, že ne každý podnik lze vybavit bazarově. Navíc začala válka na Ukrajině, se kterou se rapidně zvýšila cena materiálu. Všeobecné zdražování se dotklo i jeho investora a najednou se Šimonovi potrhal finanční polštář. Zbyla mu rozestavěná kavárna a půlmilionový dluh na fakturách. „Stál jsem tam a přemýšlel jsem, co dál. Byly to nejhorší tři týdny v mém životě,“ vzpomíná Kotmel.

Nakonec se mu podařilo najít další subjekt, který do projektu vstoupil. Společně dotáhli rekonstrukci i původní úmysl s Anežkou. Ke kavárně dnes patří i zahrádka nebo Vilemína, gotický prostor určený k pořádání kulturních akcí. V současnosti navíc stojí i za Klubem Betlémská, kde Šimon provozuje kavárnu s barem.

Chtěl to dělat jinak. Podle vlastních pravidel. A přestože to nebylo vždy ideální, sám dodává, že podnikání je podle něj nejlepší způsob, jak tvořit věci s hodnotou. Nechte se inspirovat a prozkoumejte i další kličky na jeho cestě v dokumentu na Fresh Start!