FreshStart s jeho zakladatelem Kryštofem Kněžínkem: Peníze jsou prostředkem ke svobodě

Kryštof Kněžínek je zakladatel marketingové agentury Notigo, spoluzakladatel firmy AutosEU a také vysokoškolský student. Vymyslel platformu FreshStart, skrze kterou začínajícím podnikatelům předává informace a tipy z byznysového světa. „Některé věci mě štvou, ale je to náplň mého života,“ přiznává. V rozhovoru dále popisuje svůj time management nebo způsob, jakým vyjednává s klienty.

Co přesně dělá Notigo?

Notigo jsem založil před třemi lety, když mi bylo dvacet. Začínal jsem s bratrancem. Dělali jsme grafiku a weby. Postupem času jsem se snažil o to, abychom poskytovali komplexní marketingové služby. V dnešním světě globalizace se vše propojuje a já tak nahlížím i na marketing. Když přijde klient a chce propagovat produkt nebo službu, chci, aby jeho značka vypadala i vystupovala uceleně. Jsou agentury, které se zaměřují jenom na správu kampaní, na weby, či na sociální sítě. To já ale nechci, protože mi záleží na detailech. Takhle pomáháme našim klientům růst.

Jak zvládáte řídit projekty a ještě studovat?

Někdy je toho moc a moje okolí mi říká, že jsem magor a blázen. Ale mě baví všechno, co dělám a jsem rád v zápřahu. Samozřejmě, že mě některé věci štvou, ale ve výsledku je to náplň mého života. Jsou fáze, kdy toho mám hrozně moc a už si říkám, že bych měl trochu povolit. Třeba když mám zkouškové, tak z toho pracovního režimu trochu vypadnu a pak to doháním. Nicméně mám hnací motor a vím, že to chci dělat. I proto se snažím dávat dohromady tým lidí, abych se mi uvolnily ruce a měl jsem více času.

Jak vás napadlo začít budovat něco svého?

Po maturitě jsem omylem na jeden den nastoupil do call centra. To byl tak strašný zážitek, že jsem se naštval a řekl si, že nikdy nechci dělat nic, co mě nebaví. V jednu chvíli jsem měl pět brigád najednou a do toho jsem studoval. Po roce v tomto režimu jsme založili firmu. Ještě jsem si nějaké práce nechal a skončil s nimi až s příchodem pandemie. Od té doby se soustředím jen na Notigo.

Dobrý nápad i provedení

Které kanály teď fungují nejvíce pro dobrou reklamu?

Rozhodně videa, ať už na Instagramu, YouTube nebo TikToku. YouTube je velký kanál a láká pozornost, ale nemá už takový dosah. Teď je dobrá off-line reklama na Hornbach. Dělají kampaň, kde jim někdo ukradl písmena. Je to hmatatelné, osloví to hodně lidí a je to originální. Na to už je ale potřeba větší budget. Když ale někdo peníze nemá, nejlepší jsou videa, která potřebují jak dobrý nápad, tak dobré provedení. Jinak to stojí za prd.

Jaké metody využíváte k vyjednávání s klienty?

V první fázi musím klienta přesvědčit, že to, co mu nabízím mu něco přinese. Když chce například snížit cenu, řeknu: „Dobře, ale máme tento požadavek.“ Můžou být klidně dva nebo i tři najednou.

Jak řešíte konflikty?

Co se týče zaměstnaneckých vztahů, snažíme se problémy řešit hlavně v klidu. Hlas jsem zvýšil jen párkrát, když mě něco opravdu naštvalo. Jsem ale rád, když se něco řekne napřímo a nechodí se kolem horké kaše. Snažím se hledat kompromisy.

Dělat to, co mě baví a občas vypnout

Co vás motivuje k práci?

Dělám to, co mě baví. Samozřejmě jsou situace, kdy mi všechno leze krkem. Teď je to například účetnictví, předávám ho jiným lidem a je to trochu vysilující. Dál mě motivuje svoboda. Každá firma, pokud to není neziskovka, by měla fungovat za jedním jediným účelem – a to je vydělávat peníze. Peníze jsou pro mě prostředek, jak si užít svobodu a dělat a věci tak, jak chci a kdy chci. Je to pro mě mnohem víc než mít na účtu miliony. Nakonec mě motivuje i to, že mám lidi, o které se musím postarat, faktury, které musím zaplatit.

Kdybychom se na to podívali opačnou optikou, jak motivujete své zaměstnance?

Má to trojí formu. Za prvé chci, aby každý dělal to, co ho baví. Na začátku se každého ptám na jeho silné stránky a po pár měsících zjišťuju, co by si chtěl třeba vyzkoušet. Pracuju s mladými lidmi, kteří se ještě hledají a já jim chci dopřát to, aby dělali to, co sami chtějí. Druhé hledisko je to, že dávám lidem větší role, když dělají svou práci dobře. A nakonec jsou motivací peníze, kdy lidi za dobrou práci odměním finančně.

Je něco, co vám pomáhá při blížícím se syndromu vyhoření?

Každý to má individuální, někomu pomůže být sám, někdo si o tom potřebuje popovídat. Když se u mě semele víc věcí najednou, snažím se změnit režim dne. Dělám malé, postupné krůčky ke zlepšení. Vstávat brzy, jíst zdravě, cvičit, pravidelně pracovat a tak dál. Také mi pomáhá sprchovat se studenou vodou. Pokud mám možnost někoho delegovat, tak to udělám. Hlavně se člověk nemůže do práce nutit, protože z toho pak bude akorát otrávený. Je fajn si najít chvíli, vypnout a přemýšlet, co by mi vlastně pomohlo pokračovat. Pro mě je navíc důležité překonávat sám sebe a nebýt spokojený s tím, jaký jsem.

