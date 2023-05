FreshStart: Od chemoterapie po byznys s kolagenem. Pinky Protein se zrodila ze zoufalství a potřeby

Před pěti lety jí zjistili rakovinu prsu a podstoupila drastickou léčbu. Chemoterapie ji připravila o vlasy. A také o chuť k jídlu. Ke každému soustu se musela Katya Tsvetanova Gogeva přemáhat. Byla ráda, když zvládla pár lžic proteinu s vodou k snídani. Nad nemocí ale zvítězila. A nyní Katy z pozice zakladatelky Pinky Protein, výrobce přírodního proteinu, pomáhá onkologickým pacientkám i ostatním ženám, které chtějí vést zdravý život, s detoxikací těla a výživou.

Jak se zrodil Pinky Protein?

To je docela dlouhý příběh, který se začal psát před pěti lety poté, co jsem onemocněla rakovinou a podstoupila léčbu. Vlivem chemoterapie jsme přišla o všechny vlasy. A i když v průběhu nemoci v sobě najdete i jinou krásu, tak jsem - asi jako každá žena - řešila svoji vizáž. Potýkala jsem se s celou řadou vedlejších účinků léčby, počínaje suchou pokožkou, zmíněným vypadáváním vlasů, úbytkem energie. Tělo při chemoterapii rychle ztrácí kolagenu, který dodává pokožce elasticitu a napomáhá růstu vlasů a nehtů. První pomoc jsem proto hledala u kolagenů. Na trhu už byla spousta produktů, které jsem i vyzkoušela, ale žádný nesplňoval moje očekávání. A tak jsem chtěla vymyslet něco, co bych nadupala vitamíny, aby mi vlasy začaly rychle růst.

Proč ses rozhodla vytvořit vlastní kolagen?

Chtěla jsem vyzkoušet, jestli to funguje. Zvědavost byla silnější než já.

Přírodní doplňky stravy

Nápad k tobě přišel už v průběhu léčení?

Ano. Když procházíte chemoterapií, nemůžete brát vůbec nic, aby to nebylo v kontraindikaci s léčením. Chtěla jsem nějaký detox, což nepřipadalo v úvahu. Moje lékařka mi vysvětlila, že ještě tři měsíce po chemoterapii se do těla nesmí nic dostat, aby to nenarušilo léčbu. Dokonce ani detoxikační čaj.

Co všechno vyrábíte?

Zaměřujeme se na ženy, hlavně proto, že jsem žena a sama vím, co mi chutná a co ne. Proteinová kaše, kterou prodáváme, vznikla kvůli tomu, že rakovina vám ze života vezme hodně, i režim. Člověku se nechce ani jíst a snaží se sehnat něco jednoduchého a lehkého. Protein je pro tělo velice důležitý a navíc není v rozporu s léčbou. Proto jsem se rozhodla pro kaše. Navíc do sebe nemůžete v rámci léčby dávat nic umělého, takže jsem se odhodlala vyrábět vlastní, přírodní produkty. Kaše vznikly z toho, že jsem si ráno míchala protein s vodou, abych do sebe vůbec něco dostala. Dále prodáváme detoxikační čaje, proteinové pudry, odvodňovače i přípravky podporující hubnutí.

Jaký je rozdíl v produktech pro ženy a pro muže?

Jde především o hodnoty energetických příjmů a o živiny. Třeba mužům by osmdesát gramů naší proteinové kaše nestačilo, ale ženám ano. Je to o dávkování. Ve složení velké rozdíly nejsou. Naše produkty jsou pro denní rutinu, jsou na udržení fyzického vzhledu, jako zdravá strava při cvičení i bez něj.

Jak fungují detoxikační produkty?

Naše detoxikační produkty vám pomůžou vyčistit tělo a zároveň zhubnout. Samozřejmě musíte dbát na stravu a na cvičení, protože nikdy nemůžete zhubnout jen z nějakých prášků, to není možné. Garcinie kambodžská, kterou naše detoxy obsahují, dokáže rozkládat nezdravé tuky a tlumit vaše chutě na sladké. Pomáhá tak hubnutí, protože tělo vyčistí. U mě osobně omezila chuť na sladké, protože kontroluje úroveň cukru v krvi.

Nejsou přípravky na hubnutí v dnešní době přežitkem?

Vzhledem k tomu, že vše, co prodáváme, je přírodní, tak to tak nevidím. Například naše jsou z kopřiv. Momentálně dokonce testuju odvodňovače pocházející ze stopek od višní a lístků malin. Pro slazení zase používáme stévii či fruktózu, žádná umělá sladidla. Když jsou přípravky přírodní, nevidím v tom problém.

Odvodňovače jsou pro sportovce, nebo je můžeme užívat i při klasickém hubnutí?

Můžete je používat normálně. Zase se musím vrátit k rakovině, protože jeden z vedlejších účinků léčby je zavodňování. V nemocnici vám dají prášky, které negativně působí na játra a ledviny. Samozřejmě si je vezmete, protože chcete, aby se vám ulevilo, ale víte, že to bude mít dopady na vaše zdraví. Moje produkty jsou přírodní, takže se těchto vedlejších účinků nikdo nemusí bát.

