FreshStart: Jak poznat syndrom vyhoření

Pocit vyčerpání, únava, negativní emoce spojené s prací a snížená efektivita v zaměstnání. Tyto body tvoří dle Světové zdravotnické organizace základní příznaky syndromu vyhoření. Ne každý si může dovolit odejít z práce a tím utnout zdroj stresu. Účinnou prevenci tak může tvořit několik následujících bodů, které zároveň fungují jako první pomoc v případě, kdy už práce začíná přerůstat přes hlavu.

Mít sám sebe na prvním místě

Chronický stres neovlivňuje jen psychiku člověka, podepisuje se také na těle. Proto je vhodné myslet na hlavní pilíře zdravého životního stylu – spánek, jídlo a pohyb.

Naučte se odpočívat

Již zmiňovaný spánek nebo čtení jsou skvělou formou relaxace, existují však i aktivní formy odpočinku. Můžete jít na procházku, pracovat na zahradě nebo si zacvičit jógu. Zásadní je najít si zálibu, díky které se stres ze zaměstnání alespoň částečně rozplyne.

Pečujte o vztahy

Další, co může zamezit vzniku syndromu vyhoření jsou kvalitní mezilidské vztahy. Oporu proti stresu může tvořit rodina, přátelé a odborná literatura poukazuje i na důležitost vztahů na pracovišti. Nejde přitom jen o kolegy. Účinná prevence vyhoření může přijít i ze strany zaměstnavatele či organizace, například ve formě flexibility či zpětné vazby.

Nebojte se odborné pomoci

Dle výzkumů existují osobnostní determinanty jedince, které požár stresu buď rozdmýchají nebo ho naopak krotí. Jde například o různou míru psychické odolnosti, osobní pohody, životního optimismu či pocitu smyslu a naplnění. S tím souvisí i vymezení hranic a schopnost říkat „ne“. Při poznávání takových stránek sebe samých pak může pomoci psychoterapie či koučink.

Michal Perna

Sám jsem si vyhoření zažil. Nejde to vyřešit lusknutím prstu. Nejvíce mi pomohlo zaměřit se na jednu konkrétní věc a dotáhnout ji do konce, nepřehlcovat se. Člověk se však nemůže věnovat jen práci. Zařadil jsem do svého režimu i čas na sport, koníčky a především rodinu. Mám skvělou partnerku, které můžu poděkovat, že při mě i v tomto těžkém období stála.

Vojtěch Kucza & Daniel Bárta

Podnikatelé z CBD byznysu v tom mají jasno. “Nemůžeme vyhořet, protože jsme pro naši práci zapálení,” tvrdí Vojtěch Kucza.

Ilona Kněžínková

Mám ráda rovnováhu. Chci, aby byli v první řadě spokojení naši klienti, což jde ruku v ruce se spokojeným personálem. Když to na mě dolehne doma, podrží mě manžel, ale i děti. Prožíváme to společně. Při stresových situacích se snažím dívat na to, co jsme už zvládli. Jsem přirozený optimista. Když nemůžu spát, pouštím si podcasty. Jsou mým tajným lékem na nespavost.

