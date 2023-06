Návrat vyšší spotřební daně na naftu konkurenceschopnost českých dopravců neohrozí

Spotřební daň z motorové nafty by se mohla na původní úroveň vrátit letos v srpnu, prohlásil v debatě České televize ministr dopravy Martin Kupka. Potvrdil tak dřívější záměr vlády. Opatření by jen letos přineslo veřejné kase čtyři miliardy korun navíc. Pomohlo by tedy stabilizovat veřejné finance, byť jen poměrně zanedbatelně. Přesto takový zásah dává smysl, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Daň se tedy vrací na úroveň z doby před loňským červnem. Tehdy vláda rozhodla spotřební daň z pohonných hmot snížit z důvodu historicky rekordních cen paliv. Od té doby však paliva, která rekordně zdražila v důsledku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, zase dramaticky zlevnila, v případě nafty až téměř o 20 korun na litr.

Navrácení daně na původní úroveň, tedy o 1,50 koruny na litr výše, bude znamenat skokové zdražení nafty, a to o 1,80 až dvě koruny na litr. Čerpadláři totiž zohlední také vyšší DPH. Někteří se budou snažit situace využít k navýšení marží pod záminkou zvýšení daně.

Obavy dopravců jsou plané

Z dat Evropské komise z poloviny června plyne, že Česko má nyní čtvrtou nejnižší cenu nafty v Evropské unii. Levněji ji tankují pouze na Maltě, v Bulharsku a v Litvě. Pokud by se nyní zvýšila daň z nafty průměrně o 1,90 na litr, Česko bude mít osmou nejnižší cenu nafty. V pomyslném žebříčku zemí EU se před něj dostanou ještě Rumunsko, Kypr, Polsko a Lotyšsko. Ceny na Slovensku, v Maďarsku, Německu či Rakousku budou i nadále vyšší než v Česku.

Cena nafty v Česku však bude oproti Polsku dražší jen poměrně nepatrně, maximálně v rozsahu nižších desítek haléřů na litr. Takový rozdíl neohrožuje konkurenceschopnost českých dopravců, protože cena zůstane víceméně srovnatelná s Polskem.

Sdružení Česmad Bohemia však přesto varuje, že zvýšení daně dopravce o jejich konkurenceschopnost připraví. To však data příliš nepotvrzují.