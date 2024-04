Z deseti tisíc na více než půl milionu korun. Dražby zlatých mincí vynášejí

Za nejvyšší částku, 640 tisíc korun, se v březnu na portálu Aukro.cz vydražila zlatá mince o nominální hodnotě deset tisíc korun, která zobrazuje příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

I další dvě nejúspěšnější aukce portálu v březnu patřily mincím - 405 000 korun sběratel zaplatil za zkušební odražek stříbrné československé padesátikoruny z roku 1971 k 50. výročí Komunistické strany Československa a za 250 000 korun nového majitele našla zlatá československá pětikoruna z roku 1968.

„Strmý růst ceny zlata vedl v uplynulých týdnech obecně ke zvýšenému zájmu o investiční zlaté mince. V hojné míře se prodávaly například i mince České národní banky z cyklů Mosty či Hrady," uvedl expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro Pavel Krejčíř.

Archivní Čtyřlístky i bony

Do žebříčku deseti nejúspěšnějších aukcí se v březnu dostal také původně policejní motocykl Jawa 350 Californian, který se vydražil za 210 000 korun. S částkou 112 000 korun pak následovalo prvních 200 čísel komiksu Čtyřlístek a 70 000 korun padlo za československou pětihaléřovou poštovní známku ve tvaru trojúhelníku, informovalo Aukro.

Zájem byl v březnu podle portálu dále o stokorunovou poukázku do sítí obchodů Tuzex, které za socialismu v Československu prodávaly západní zboží. Nový majitel za ni dal 50 000 korun. Osmou nejúspěšnější aukcí pak byl set stavebnice LEGO s názvem Republic Dropship with AT-OT. „Vzácný neotevřený set LEGO se začal prodávat od jedné koruny. Konečná částka se pak vyšplhala až na 30 400 Kč, což dokumentuje stále rostoucí investiční potenciál některých LEGO setů,” uvedlo Aukro.

