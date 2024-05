Íránský prezident Raísí zemřel, potvrdila státní televize zprávy z místa havárie

Íránský prezident Ebrahím Raísí a ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján zemřeli při nedělní nehodě vrtulníku. Informaci médií už potvrdila také íránská státní televize. Vrak stroje, který havaroval na severozápadě Íránu, nalezly záchranné týmy dnes brzy ráno.

Reklama

Třiašedesátiletý Raísí, zastánce tvrdé linie, který byl dlouho považován za potenciálního nástupce nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, zahynul při havárii vrtulníku v hornatém terénu nedaleko ázerbájdžánských hranic. Záběry státní televize naznačovaly, že stroj narazil do horského vrcholu, ačkoli oficiální informace o příčině nehody nebyly k dispozici. Státní tisková agentura IRNA uvedla, že Raísí letěl ve vrtulníku Bell 212 americké výroby.

Záchranné týmy bojovaly celou noc s nepřízní počasí a obtížným terénem, aby se dnes v časných ranních hodinách dostaly k troskám. Následně oznámily, že na místě nejsou patrné známky života. O úmrtí Raísího a Amírabdolláhjána zprvu informovala místní média, později to potvrdila také íránská státní televize.

Prezident Raísí se v neděli letecky přesouval z oblasti na hranici Íránu s Ázerbájdžánem, kde se dopoledne zúčastnil slavnostního otevření přehrady s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, napsala agentura AP. Podle íránských státních médií vrtulník havaroval v provincii Východní Ázerbájdžán na severozápadě Íránu, odkud byl hlášen silný déšť, mlha a vítr. Podle íránského státního tisku bylo na jeho palubě celkem devět lidí, včetně 60letého Amírabdolláhjána, dalších představitelů a osobních strážců.

Washington uvalí nové sankce na Írán. Spojenci jej budou brzy následovat Politika Spojené státy uvalí nové sankce na Írán po jeho víkendovém útoku proti Izraeli. Cílit mají mimo jiné na výrobu raket a dronů, uvedl podle agentur poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Očekává, že se spojenci budou krok USA brzy následovat. ČTK Přečíst článek

Zastánce tvrdé linie

Raísí byl zvolen prezidentem v roce 2021 a od svého nástupu do funkce nařídil zpřísnění mravnostních zákonů, dohlížel na krvavé potlačení protivládních protestů a tvrdě se prosazoval v jaderných rozhovorech se světovými mocnostmi.

Chameneí, který má v rukou konečnou moc s rozhodujícím vlivem na zahraniční politiku a íránský jaderný program, se již dříve snažil Íránce uklidnit a prohlásil, že nedojde k žádnému narušení státních záležitostí. Podle íránské ústavy by měl Raísího nahradit viceprezident, kterým je Mohammad Mochbar, načež by se za 50 dní konaly nové prezidentské volby. Vláda v Teheránu dnes podle agentury AFP uvedla, že Raísího smrt "nezpůsobí sebemenší narušení" správy Íránu.

Havárie se odehrála v době, kdy Blízkým východem zmítá válka mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy, během níž Raísí pod vedením Chameneího minulý měsíc zahájil bezprecedentní útok z vlastního území na Izrael pomocí dronů a raket. Za Raísího vlády Írán obohatil uran více než kdykoli předtím na úroveň vhodnou pro výrobu jaderných zbraní, což dále vystupňovalo napětí se Západem, neboť Teherán rovněž dodával bezpilotní letouny Rusku pro jeho válku na Ukrajině a ozbrojeným skupinám v celém blízkovýchodním regionu.

A je to zase jinak. USA dodají do Izraele zbraně za miliardy Politika Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena pokročila v přípravách nového balíku zbraní pro Izrael za více než miliardu dolarů (asi 23 miliard korun). O balíku tankové munice či taktických vozidel podle tisku informovala Kongres jen týden poté, co potvrdila pozastavení dodávky bomb kvůli svému nesouhlasu s izraelským plánem obsadit Rafáh v Pásmu Gazy. ČTK Přečíst článek