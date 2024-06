Zdeněk Pečený: Kryptoměny neslouží původnímu účelu, z bitcoinu je kult

Čím více se člověk ponoří do světa kryptoměn, tím více to vypadá spíše jako kult lidí, se kterými se obtížně vede debata.

Minulý týden v Praze vystoupil jeden z nejslavnějších bitcoinových „kazatelů“. Michael Saylor na konferenci BTC Prague povídal o svých jednadvaceti bitcoinových pravidlech. Jedno z nich bylo například: „Do bitcoinu investujte pouze peníze, které si nemůžete dovolit ztratit“. U toho jsem se opravdu pobavil. Když Saylor začal křičet o tom, že bitcoin bude kupovat i když bude stát třeba miliony dolarů, lidé vstali a euforicky začali tleskat.

Saylorova firma MicroStrategy k 1. květnu vlastnila 214,4 tisíc bitcoinů v aktuální hodnotě přes 14 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že kryptoměny se nemá nikdy vytěžit více než 21 milionů kusů, vlastní jeho firma více než 1 procento všech bitcoinů. Včetně těch, které se ještě ani nevytěžily.

Právě v tom je problém. Stovka největších držitelů bitcoinu vlastní 15 procent všech bitcoinů. A kryptoměně bohužel naivně věří řada drobných investorů, kteří už se vidí v novém Ferarri, které si ze zisku koupí. A raději nepřemýšlet o tom co by se stalo, kdyby se bitcoin nakonec stal tou hlavní a globální měnou. Došlo by k takovému přerozdělení a zkoncentrování bohatství, že dnešní nerovnosti v USA, Brazílii či Jižní Africe by nám při zpětném pohledu přišly jako socialismus, kde si byli vlastně všichni téměř rovni.

Jen ne k placení

Podle odhadů je světě v oběhu ekvivalent 8 bilionů dolarů v různých měnách. Jedno procento by se tedy rovnalo 80 miliardám dolarů v rukách jedné společnosti. To odpovídá 25násobku hodnotě společnosti Apple. Sám do kryptoměn investuji, ale na rozdíl od Saylorova přikázání jsou to naopak peníze, o které mohu v klidu přijít a rozhodně doufám, že se nedočkám světa, kde jediným platidlem v oběhu bude 21 milionů bitcoinů.

Kryptoměny dnes téměř neslouží k tomu, k čemu původně měly. Tedy k placení. Naopak se staly spekulativním aktivem, po kterém už skočili i velcí hráči z řad bank a fondů. Bitcoin a další kryptoměny mají především za cíl obohatit ty, kteří jsou již navrcholu. „Přijdete o heslo ke svému účtu? Vaše chyba. Nalítnete na nějaký scam? Vaše chyba. Ale miliardáři manipulující celým trhem? Géniové,“ napsal před lety Jackson Palmer, spolutvůrce meme kryptoměny Dogecoin. Ještě si někdo myslí, že kryptoměny jsou všelékem na problémy dnešního světa?

