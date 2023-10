Vánoce přinášejí novou vlnu kyberútoků. Podvodníci opět zneužívají značku České pošty a dalších přepravců

S blížícími se Vánoci roste počet pokusů o internetový podvod. Zločinci zneužívají toho, že lidé mají objednány dárky z mnoha e-shopů a využívají služby přepravních společností typu České pošty, DHL a dalších. Právě značky a vizuální identity těchto firem se nyní stávají dalšími oběťmi podvodníků. Je proto potřeba neustále kontrolovat webové adresy, na nichž se uživatelé pohybují.

Reklama

Dříve se blížící se Vánoce poznaly výlohami velkých obchodů. V současnosti to je spíše tím, že se do hitparády vrací skladba All I Want for Christmas od Mariah Carrey a tím, že na vás políčí internetoví podvodníci. A to ne jednou, ale hned několikrát.

Podvody na síti jsou nejrychleji rostoucí oblastí zločinu, škody mohou být neznatelné, ale také opravdu vysoké včetně toho, že vás hackeři připraví o veškerá soukromá data a budou se je vám snažit prodat zpět.

ČNB varuje před podvodníky. Ohroženi jsou všichni lidé s platebními kartami Money Centrální banka upozorňuje, že hrozí zvýšená aktivita podvodníků, kteří zneužívají citlivé údaje a přístupy k platebním kartám nebo do internetového bankovnictví. Stanislav Šulc Přečíst článek

Blížící se Vánoce jsou přitom „ideální“ dobou na to naletět. Velká spousta lidí nakupuje dárky na e-shopech a využívá služeb některého z přepravců. Právě známé značky přepravních společností a jejich vizuální identitu pak podvodníci zneužívají ve svých konspiracích.

Začíná to SMS

Podvod mívá poměrně standardizovaný průběh. Uživateli přijde SMS zpráva, která působí jako z nějaké brány přepravce, který vám už v minulosti nějakou zásilku dovezl. Většinou se „dopravce“ snaží klienta informovat, že s jeho zásilkou je nějaký problém a klient by měl provést nějaké dodatečné úpravy v parametrech dodání. A stačí kliknout na odkaz.

Takto vypadají podvodné SMS zprávy

Podvody na sítích Stanislav Šulc / Newstream

Poté, co tak uživatel učiní, dostává se na stránky, které působí podobně jako stránky zavedeného přepravce. Často jde o velké firmy jako Česká pošta či DHL. Zde pak už je možnost změnit různé parametry.

Čím více se uživatel na dané stránce pohybuje, tím zvyšuje riziko, že se jeho technika zamoří nežádoucími prográmky, které mohou v budoucnu napáchat docela velkou paseku.

Pozor, kde jste

Ačkoli stránky působí vcelku důvěryhodně, není pravda, že je nelze odhalit téměř na první pohled. Je to možné, konkrétně internetovou doménou, tedy adresou. Hackeři nikdy nemohou využít skutečné domény přepravních firem. Ale ti lepší se je alespoň snaží napodobovat, například různými dodatky, jinými písmeny za tečkou a podobnými. Ale tady platí jednoduché pravidlo: že ta doména připomíná, že by mohlo jít o Českou poštu, rozhodně znamená, že o ni nejde.

REPORTÁŽ: Jak mi kyberpodvodníci vysáli z účtu tisíce. A jak jsem je získala zpět Money Každý měsíc v rychlosti prolétnete bankovní výpis. Kontrolujete si odchozí platby. Nic podezřelého nenajdete. Za pár měsíců, v horším případě let, ale zjistíte, že vám z účtu potichu a nenápadně zmizely tisíce korun. Jak je to možné? Podívali jsme se jednomu z nových kyberpodvodů na zoubek v naší reportáži i včetně toho, jak v reálu funguje málo známé pojištění internetových rizik. Věra Tůmová Přečíst článek

A když už jste tak daleko, že máte dojem, že přeci jen je nějaký problém s vaší zásilkou, můžete si zajít na oficiální stránky přepravce a zkontrolovat číslo dodávky. Mimochodem náš konkrétní příklad ukazuje, že podvodníci umí až děsivě hacknout data pošty a využívat pravdivě vypadající detaily o zásilce.

Podvodná stránka s číslem balíku

Podvody na sítích Stanislav Šulc / Newstream

A tady stejné číslo balíku, ale na oficiálních stránkách České pošty

Podvody na sítích Stanislav Šulc / Newstream

Fialova vláda začne kontrolovat nákupy Čechů v zahraničí Money Poskytovatelé platebních služeb zřejmě budou muset od příštího roku poskytovat finanční správě informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Předpokládá to novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), kterou dnes schválila sněmovna. Novela převádí do českého práva evropskou směrnici, která má přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH. V účinnost má vstoupit k 1. lednu příštího roku. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. ČTK Přečíst článek