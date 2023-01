ČNB varuje před podvodníky. Ohroženi jsou všichni lidé s platebními kartami

Centrální banka upozorňuje, že hrozí zvýšená aktivita podvodníků, kteří zneužívají citlivé údaje a přístupy k platebním kartám nebo do internetového bankovnictví.

Po ČSOB a její kampani nazvané Volači a klikači se do boje proti internetovým finančním podvodníkům vydal další finanční dům. A tentokrát ten nejvlivnější, tedy Česká národní banka.

„ČNB občanům důrazně doporučuje chránit své osobní a jinak citlivé údaje a vyzývá veřejnost k obezřetnosti. Na základě nečekaných a nevyžádaných podvodných telefonátů či komunikace s neznámými osobami prostřednictvím SMS, emailů či jiných zpráv nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí, s nikým nesdílejte informace o sobě a svých financích. Na nevyžádanou komunikaci nereagujte, nezvyklé informace si prověřujte přímo na infolince své banky či jiné instituce, která vás takto údajně kontaktovala,“ varuje ČNB před zvýšenou aktivitou finančních podvodů vykonaných prostřednictvím moderních platebních možností.

„Důrazně upozorňujeme, že tyto podvody jsou vedeny za jediným cílem – k získání citlivých dat od kontaktovaných osob (údaje ke vstupu do internetového bankovnictví, číslo karty, jméno majitele, doba platnosti a CVV kód) a jejich zneužití. Často končí nemalou finanční ztrátou,“ dodává Česká národní banka v nejnovějším upozornění občanů.

Z dat Policie ČR vyplývá, že počet kyberútoků vloni vrostl. Jen za prvních deset měsíců loňského roku jim čelilo více než 15 tisíc z lidí a průměrná škoda podle České bankovní asociace činí přibližně 160 tisíc korun na hlavu.

Nejčastější způsob: telefon a e-mail

Takové podvody přitom mají velmi podobné scénáře. Liší se zejména v tom, jestli podvodníci poškozeného kontaktují prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

„Častým scénářem podvodu je, že volající útočník s pomocí manipulace a pod smyšlenou hrozbou např. ztráty peněz nabízí řešení, jak těmto smyšleným bezpečnostním rizikům zamezit. Cíl útočníků je však naprosto opačný – získat citlivé údaje týkající se např. bankovních účtů kontaktovaných osob a dostat se k jejich finančním prostředkům,“ popisuje klasický scénář Česká národní banka.

V případě e-mailového podvodu se pak podvodníci snaží co nejvíce simulovat oficiální komunikaci s bankou. Využívají stejné vizuální identity, strukturu, stylistiku textu, doménu připomínající název banky.

ČNB proto připomíná existenci webových stránek kybertest.cz, které zřídila Česká bankovní asociace ve spolupráci s Policií ČR.

Pozor na inzeráty

Zvláštní kategorie případů pak souvisejí s bazarovými stránkami. Jak tyto podvody fungují, popsala přednedávnem právě ČSOB.

„Pachatel zareaguje na váš inzerát s tím, že po zaslání peněz od vás potřebuje číslo vaší karty. Podstrčí vám fiktivní platební bránu, kde z vás údaje o kartě nebo přístup do internetového bankovnictví vyláká. Obratem se je zkusí zneužít, proto vám do mobilu přijde žádost o potvrzení platby,“ uvádí banka.

