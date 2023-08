Stanislav Šulc: Trump už vyhrál. O podstatě zločinu se nikdo nebaví

Donald Trump stanul před soudem. Dokázat jeho podíl na událostech ze 6. ledna 2021 bude takřka nemožné. I tak aktuální soud hodně vypovídá o změnách, kterými prochází nejen americká společnost.

Nevinen. Tak se cítí Donald Trump v souvislosti s nejnovějšími obviněními, kterým čelí před soudem. Jedná se o další baterii obvinění spojených s útokem na budovu Kapitolu ve Washingtonu, které měl Trump podněcovat svými snahami zůstat v prezidentském úřadu i po prohraných volbách. Stalo se tak 6. ledna 2021, kdy právě američtí zákonodárci formálně stvrdili výsledek voleb a vítězství Trumpova konkurenta Joea Bidena.

Rozhodnutí, zda se obžalovaný cítí vinen či nevinen, je formální akt. Pokud obžalovaný prohlásí, že je vinen, nekoná se soud a soudce rozhodne o výši trestu (velmi často předem domluveného mezi obžalobou a obhajobou). Pokud prohlásí, že se cítí nevinen, dochází k soudu. V případě Donalda Trumpa k soudu před takzvaně velkou porotou.

Přímá vina? Těžko

Soud s exprezidentem je pro USA novinkou a trochu to největší ekonomiku světa přibližuje s nestabilními zeměmi třetího světa. To se však již stalo i samotným útokem na Kapitol, na němž Trump beze vší pochybnosti měl svůj díl viny. Ačkoli tím rozhodně netvrdím, že za to má být souzen. To je totiž složitější.

A cítí to tak nějak všichni. Trumpovi příznivci, ale i odpůrci. Dokázat totiž přímý vliv na tyto události bude přinejmenším oříšek. Zvláště v situaci, kdy například tehdejší nejbližší Trumpův spolupracovník a viceprezident Mike Pence již veřejně oznámil, že chce usilovat o úřad amerického prezidenta za Republikánskou stranu. A dal tak největší zbraň Trumpovým obhájcům sám. Bude nařčen z podjatosti a jeho případně svědectví bude mít výrazně nižší váhu.

Přitom to byl právě Pence, který byl útokem na Kapitol natolik zděšen, že Trumpovi vysvětloval, že se prostě musí úřadu vzdát zcela hladce, aby se vyhnul následnému popotahování ze strany úřadů.

Ať rozhodnou voliči

Nicméně uvidíme, jak soud bude probíhat. Bude to velmi zajímavá podívaná. Ale bohužel to také bude divadlo. A jeho hlavním protagonistou bude právě Trump. V dobrém i zlém.

I kvůli tomu se většina médií a komentátorů z celého světa de facto shodla, že aktuální soud Trumpovi vlastně pomáhá. V jeho věrných totiž posiluje mýtus světce, který je chrání před veškerým zlem. A v nerozhodnutých voličích zase bude budit dílem odpor, ale dílem lítost. U dalších lidí bude za mučedníka svobody, kterou bránil před oponenty.

Za rohem přitom jsou další prezidentské volby, v nichž Donald Trump chce zvítězit. A část Republikánů mu v tom chce opět pomoct.

A to je největší Trumpovo vítězství. Vlastně všichni naskočili na to, že o Trumpovi nebude rozhodovat soud. Budou o něm rozhodovat voliči. Pokud nemáte rádi Trumpa, neměli byste vůbec chtít tento soud, protože to mu přeci pomůže ve volbách, zní častý argument.

O podstatě zločinů, z nichž je obžalován, vlastně ani nikdo nemluví. Jde jen o to, jestli je soud předpojatý (to tvrdí Trumpovi příznivci), nebo jestli mu má dělat reklamu (to říkají „nezávislí“ komentátoři).

Proč vůbec hledat důkazy?

A to je tragédie současného veřejného diskursu. Vše se řeší přes předem propočtené důsledky. Velmi často zcela mylné a vycházející z hloupých předsudků a falešných domněnek. Když vezmeme tyto argumenty a dovedeme je ad absurdum, tak státní zástupci by neměli vlastně vůbec sepisovat žádné žaloby, protože každá žaloba třeba politika rozdělí společnost a hrozí, že to politikovi pomůže. Ostatně kvůli tomu nemusíme koukat na Ameriku.

Pak je ale třeba se ptát, proč by tedy měla konat policie? Proč by se vůbec měla snažit hledat důkazy, vyslýchat svědky. Mohla by si klidně říct, že přeci stejně toho politika nikdo neodsoudí, tak to raději půjdeme rozdat pokuty za špatné parkování.

Nedávno jsme mohli slavit začátek francouzské revoluce. Mnozí opinion leadeři ji označili za špatnou. Právní stát, funkční soudní soustava, spravedlivý soud a rovnost před ním jsou dědictví francouzské revoluce. Asi se jim to nelíbí (ačkoli se funkčních soudů titíž velmi často dovolávají). Asi chtějí, aby policie nejednala.

Jestli zvítězí myšlení, které nyní prosazuje řada komentátorů, politiků a vůbec opinion leaderů, tak nejspíš budou spokojeni. Jen je dobré připomenout, že lidstvo v tomto stavu už bylo. A většině se to zas tak moc nelíbilo.

