Kdo rozhoduje o směřování USA? Generace boomers a starší, upozorňují média

Politické špičky Spojených států jsou čím dál starší, upozorňují v posledních dnech americká média. Pozornost k tématu tentokrát nepřitáhl žádný přešlap 80letého prezidenta Joea Bidena, nýbrž potíže dvou ještě starších členů amerického Senátu. Medián věku v této komoře Kongresu se dostal na rekordních 65 let, uvádí list The Washington Post (WP).

Reklama

Nejstarším ze 100 členů Senátu je zástupkyně Demokratické strany Dianne Feinsteinová, která v červnu oslavila 90. narozeniny. Letos musela být hospitalizovaná kvůli léčbě pásového oparu a i po jejím květnovém návratu do Washingtonu přetrvávají pochybnosti ohledně toho, zda je schopna svou práci vykonávat.

Minulý týden přinesl nový moment, kdy se kalifornská senátorka zdála být zmatená, tentokrát při hlasování senátního výboru o vyčlenění stovek miliard dolarů na financování armády v příštím roce. Když byla Feinsteinová vyvolána, aby uvedla, jak v této věci hlasuje, začala místo toho číst připravené vyjádření. „Prostě řekni 'ano',“ řekla jí po chvíli kolegyně Patty Murrayová, která seděla vedle ní. Feinsteinová se usmála a řekla: „Ano“.

Obdivovaný i nenáviděný. Henry Kissinger slaví stovku Leaders Prý by se za posledních desetiletí těžko hledal americký prezident, který by s ním nějakým způsobem nespolupracoval. Henry Kissinger byl aktérem řady přelomových událostí moderní historie a dodnes je uznávaným teoretikem i vyhledávaným poradcem. Karel Pučelík Přečíst článek

Polovina zákonodárců přes 65 let

O den dříve, tedy ve středu, potkalo něco podobného senátního lídra Republikánské strany Mitche McConnella, kterému je 81 let a který byl na jaře v nemocnici kvůli otřesu mozku. Na tiskové konferenci náhle přestal mluvit a asi na 20 sekund „zamrzl“, než jej kolegové odvedli. Po chvíli se vrátil a novinářům řekl, že je „v pořádku“.

Americká média následně informovala, že pád, při kterém si v březnu přivodil otřes mozku, nebyl letos jeho jediným. Podle zdrojů televize CNN McConnell upadl také při únorové návštěvě Finska a i tento měsíc, když vystupoval z letadla ve Washingtonu. Dlouholetý lídr republikánů v pátek ujistil, že hodlá ve své funkci pokračovat.

McConnell a Feinsteinová se řadí mezi dvě desítky členů amerického Kongresu, kterým je 80 a více let. Věkový medián v celém zákonodárném sboru činí 59 let a aktuální Kongres se tak podle analytiků řadí k nejstarším v dějinách USA. Zpravodajský web Axios podotýká, že téměř polovina zákonodárců je z generace známé jako baby boomers, která přišla na svět po druhé světové válce, zatímco v celé americké populaci tvoří stejná věková skupina 21 procent.

Podle deníku WP věk členů Kongresu za poslední dekády výrazně stoupl a není pravděpodobné, že by se v dohledné době situace výrazněji změnila. USA mají zároveň v Bidenovi nejstaršího prezidenta v dějinách, který by v případě znovuzvolení zahajoval druhý mandát ve věku 82 let. Aktuální průzkumy nasvědčují tomu, že se příští rok utká s nyní 77letým exprezidentem Donaldem Trumpem.