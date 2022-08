Češi se bojí drahých energií. Britové ještě více, inflaci mají nejvyšší za 40 let

Regulované účty za energie se lidem v Británii od října zvýší o 80 procent. Cenový strop na průměrnou domácnost se zvedne z 1971 liber (57 432 korun) ročně na 3549 liber (103 412 korun), uvedl energetický regulační úřad Ofgem. Dodal přitom, že ani na nově stanovené cenové úrovni by se růst nemusel zastavit. Británie přitom už teď bojuje s nejvyšší inflací za 40 let.

„Nárůst odráží pokračující zvyšování globálních velkoobchodních cen plynu, které začalo po uvolňování pandemických uzávěr a po kterém přišla rekordní maxima, když Rusko začalo pomalu omezovat dodávky plynu do Evropy,“ uvedl Ofgem. S ohledem na současný trend úřad varuje, že „ceny by se mohly v průběhu roku 2023 značně zhoršit“ a vyzývá vládu, aby domácnostem a firmám poskytla urgentní pomoc.

Cenový práh se vypočítává podle průměru velkoobchodních cen plynu v předchozích měsících. Odborníci očekávají, že se podle nejpesimističtějších předpovědí zvýší na více než 4000 liber na domácnost v lednu a až na 6000 liber na jaře.

Cena plynu se v posledních dnech přiblížila historickým maximům ze začátku ruské ofenzivy na Ukrajině z konce února. Ve čtvrtek přesáhla 300 eur za megawatthodinu (MWh), přičemž na začátku března se na okamžik vyšplhala až ke 345 eurům za MWh, ještě týž den se ale vrátila pod 200 eur. Před rokem se pohybovala pod 30 eury za MWh.

Hledá se řešení

„Uvědomujeme si obrovský dopad, který bude mít toto zvýšení cenového stropu na domácnosti po celé Británii, a těžká rozhodnutí, která budou muset spotřebitelé učinit,“ řekl generální ředitel Ofgemu Jonathan Brearley.

Britská vláda v červenci oznámila, že bude od října po dobu šesti měsíců vyplácet všem domácnostem 400 liber měsíčně, aby jim s účty pomohla. Dalších 650 liber poskytne jednorázově osmi milionům ohrožených domácností. Někteří dodavatelé také oznámili balíčky podpory pro zákazníky.

Podle kritiků ale oznámená opatření neřeší rozsah problému a jeho dopady na populaci. Ten je podle nich srovnatelný s pandemií covidu-19 i s finanční krizí z roku 2008.

Favoritka na funkci příští britské premiérky Liz Trussová lidem podporu potřebnou k překonání těžkých časů zajistí, uvedl po zveřejnění zprávy Ofgemu její mluvčí. Tato členka Konzervativní strany už dříve uvedla, že nevěří, že dávky jsou tím nejlepším způsobem, jak pomoci domácnostem překonat tlak na životní náklady a že se raději zaměří na snižování daní.