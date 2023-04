Stanislav Šulc: Nadávat si do psychopatů či dementů bude nyní normální. Soud to posvětil

Soudní pře se v současném světě vedou opravdu o lecčems. Někde třeba o tom, že výrobce mikrovlnky je povinen vám uhradit emoční škodu za to, že jste narvali svou kočku do mikrovlnné trouby, zapnuli přístroj, což vedlo, překvapivě k tomu, že to mazlíček nepřežil. Ano, má to být v návodu. U nás se nyní soud rozhodl k poměrně odvážnému kroku: nazvat někoho psychopatem již není problém. Je to prostě jen takový názor, uvedl soud.

Slovo názor se v posledních letech stalo nejsilnější zbraní v jakékoli diskusi. Nemůžete nikomu říct, že se plete, prostě má jen jiný názor. Že Zeměkoule není placatá? No to je jen tvůj názor a kdo jsi, že mi ho vnucuješ? Že to říkají vědci? A kdo je platí? Není to spiknutí?

Zkrátka vše, co sice není pravda, ale mohla by být, se skryje za to, že to je něčí názor. A nyní se za názory již může označovat i dehonestace, potvrdil docela překvapivě český soud.

Jde o výsledek soudní pře mezi Andrejem Babišem, kterého žaloval jeho někdejší náměstek Lukáš Wagenknecht. Babiš Wagenknechta označil za „udavače, člověka, který Českou republiku připravil o 800 milionů, a psychopata“. Na rozdíl od většiny lidí, kteří by si to asi nechali líbit, se Wagenknecht dožadoval u soudu omluvy.

A uspěl. Soud uvedl, že udavačem není, stejně jako to, že kvůli Wagenknechtovým důkazům EU neproplatila dotace České republice (která je již vyplatila, hádejte komu) ve výši 800 milionů, nelze označit za připravení republiky o nějakou sumu.

Urážka, nebo diagnóza

Ale to nejzajímavější soud Wagenknechtovi nepřiznal. Babiš jej podle soudu klidně mohl označit za psychopata. Soud totiž označil některé Wagenknechtovo chování za natolik problematické, že Andrej Babiš mohl dospět k „hodnotícímu soudu“, že je tento muž psychopatem.

Jednak hodnotící soud je samozřejmě názor. A ten je nyní svatý. Co soud jaksi nezvážil, je skutečnost, že psychopatie, respektive disociální porucha osobnosti, je psychiatrická diagnóza.

A tady je skutečně zásadní problém. Soud, který má přímo povinnost řešit vše na striktně formální úrovni, přistoupil na Babišovy hrátky se slovy. Samozřejmě že bývalý premiér neměl ambici Wagenknechta diagnostikovat, samozřejmě že šlo o zcela standardní urážku. To však soud neměl akceptovat a měl Babiše pokárat a nechat jej omluvit se i za tuto část výroku.

Nebezpečný precedens

A celá akce soudu je vlastně ještě daleko skandálnější. Soud totiž připustil, že existuje možnost, že je Wagenknecht psychopat. Ačkoli jediným důvodem, proč to soud řešil, byla Babišova urážka. Babiš přitom není lékařem kvalifikovaným pro diagnostikování toho, o čem soud rozhodoval, jako by byl.

Naráží tu na sebe celá řada věcí – politika, lingvistika, lékařství. A každá jde proti sobě. Soud měl šanci jednou pro vždy utnout tendenci zneužívat medicínské termíny jako psychopat či dement alespoň v rámci politického diskursu. Namísto toho je de facto označil za zcela legitimní. Vždycky přeci existuje možnost, že v někom jeho politický odpůrce vyvolá názor, že je dementní.