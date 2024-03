Stanislav Šulc: Inflace dovoluje ČNB snížit sazby radikálně. Proč to nejspíš neudělá a je to tak dobře?

Již za týden zasedne rada České národní banky a bude hodnotit dosavadní boj s inflací. A také to, jak nastaví sazby. O kolik je nakonec sníží?

Dvě procenta. Tolik je aktuální česká inflace, pokud ji budeme měřit nárůstem cenové hladiny letošní oproti té loňské. Jde o velké vítězství ČNB Aleše Michla, kterou všichni kritizovali. Nyní se ukázalo, že její recept byl správný. A nijak se na tom negativně nepodepsalo ani snižování sazeb na konci loňského roku, které v únoru pokračovalo. A téměř jistě bude pokračovat i nadále a rada centrální banky téměř jistě již příští týden sazby opět o něco sníží.

Otázkou tak v tuto chvíli vůbec není „zda“, ale „o kolik“. A tady už je prostor pro několik scénářů, z nichž pravděpodobné jsou zejména dva – snížení sazeb o 50 bazických bodů a snížení o 100 bazických bodů.

V hlavní roli psychologie

Přitom začněme tím méně pravděpodobným scénářem – snížení o 0,25 procenta, tedy 25 bodů. Dvoutýdenní repo sazba je aktuálně nastavena na 6,25 procenta, kam klesla letos v únoru. To přitom bylo snížení takříkajíc „naslepo“, protože ČNB v tu chvíli neměla tvrdá data o lednové inflaci. Ta nakonec byla lepší, než se čekalo, a totéž platí i pro aktuální inflaci za únor.

Připočteme-li k tomu psychologii, tedy prolomení hranice 6 procent, je snížení o 0,25 procenta nepravděpodobné. A to navzdory tomu, že z kuloárů se nesou zkazky, že guvernér ČNB Aleš Michl a i další radní by rádi ponechali sazby co možná nejvýše, aby se inflační očekávání stabilizovala a nehrozil by opětovný nárůst nad toleranční pásmo.

Říp vs. Matterhorn

Radní dávají často k dobru příměr ke dvěma horám, tedy přesněji jedné hoře a kopci. Tou horou je Matterhorn, kopcem Říp. Právě tyto dva geologické útvary se staly metaforou dvou možných přístupů k měnové politice – Matterhorn představuje rychlý růst sazeb na velmi vysoké úrovně a také velmi strmý pád k nízkým úrovním. Říp pak symbolizuje pozvolný růst sazeb, jejich ustálení na vrcholu po delší dobu a následný pozvolný pokles.

Z většiny veřejných vyjádření radních je právě český národní kopec cestou, kterou se chtějí ubírat. Přesto data z ekonomiky ukazují, že nyní budou muset trochu přitvrdit. A tak pokles sazeb o 0,5 procenta bude patrně minimum, které si dovolí.

Důvodem je přetrvávající nerůst české ekonomiky, který sice je logickým důsledkem ochlazovací kúry v podobě vysokých sazeb, ale zejména v kontextu regionální, evropské i globální konkurence je již poněkud nepříjemný.

Podpořit, ale ne moc

A pak tu je také možnost snížit sazby o jedno procento. Teoreticky by to možné bylo, koktejl dat o inflaci, nerůstu, tlaků zejména z průmyslu a developerského sektoru a relativního nárůstu financování v eurech tomu asi nahrává.

Jenomže pak tu je historická zkušenost. Tipnete si, kdy naposledy ČNB snížila sazby o celé procento? Nebylo to na začátku krize v roce 2008, kdy je snížila jen o 0,75 procenta, a nebylo to ani na začátku pandemie, kdy také snížila sazbu o 75 bazických bodů. O celé procento klesly sazby ČNB naposledy v roce 1998, kdy den před Štědrým dnem klesly sazby z 10,5 procenta na 9,5 procenta. Mimochodem toho roku klesly sazby postupně z úrovně 14,75 procenta.

Poklesem sazeb ČNB zcela jasně musí podpořit ekonomiku v návratu k růstu. Jak moc to bude, uvidíme již za týden.