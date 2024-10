Stanislav Šulc: Do voleb zbývá 50 týdnů. Vládní tým má na přesvědčení voličů už hodně málo času

Petr Fiala, koalice SPOLU a hnutí STAN v současnosti budou muset takříkajíc podřadit. Tedy pokud chtějí po příštích volbách opět usednout do ministerských křesel a nechtějí se spokojit s opozičními poslaneckými lavicemi. Přitom nástrojů, jak přesvědčit své potenciální voliče, mnoho nemají. A opozice vlastně už nemusí skoro nic. Povede se vládnímu týmu vymyslet způsob, jak volby přeci jen důstojně přežít?

Již jen necelý rok. Tolik zbývá do voleb v roce 2025, které mají překreslit politickou mapu Česka. Pokud vše půjde v zajetých kolejích, volby se uskuteční v první půlce října, a tak stranám zbývá do finálního plebiscitu zhruba 50 týdnů. Zdánlivě spousta času. Jenomže to je relativní a každému tiká jeho předvolební čas trochu jinak.

Nejrychleji přitom paradoxně odtikává pěti stranám. Konkrétně třem vládnoucím partajím seskupeným v koalici SPOLU, dále hnutí STAN, které ztratilo předponu Pir-. A pak možná trochu paradoxně SPD, která po necelých dvou volebních obdobích začíná ztrácet momentum. Naopak zejména hnutí ANO čas tiká nesmírně pomalu a jistě by se celé jeho vedení velmi rádo již zítra probudilo do volebního víkendu. A pak tu je celá řada uskupení, kterým čas může přidat, ale i ubrat, jako zejména postkomunistické koalici Stačilo! a Motoristům.

SPOLU, ale bez receptu

Nejzajímavějších 50 týdnů můžeme čekat od koalice SPOLU. Té se i po nepříliš vydařených volbách do krajských zastupitelstev podařilo odrazit nápor nájezdníků, kteří projekt SPOLU rádi nemají a raději by vedli tyto strany k neodvratitelné porážce, ale ve vlastních barvách. A tak koalice SPOLU půjde přinejmenším do druhých parlamentních voleb v řadě.

Vnitřní boje však nepřinesly to, čím mohly být prospěšné – vycizelovanou vizi, kterou by SPOLU nabídlo jednak všem svým členům a pak přeneseně také voličům. A tak sice víme, co ODS, TOP 09 a KDU-ČSL reprezentují, ale už tak úplně netušíme, čím nás chtějí zlákat v příštích volbách. Přitom při sundání růžových brýlí musí být jasné snad úplně každému, že SPOLU bude muset setsakramentsky lákat a přesvědčovat své alespoň potenciální voliče. Protože jen tak pro krásné oči lídrů koalice velká část z nich rozhodně volit SPOLU nebude.

Minule se koalici podařilo prodat dvojprogram – první část představoval Antibabiš (pardon, ochrana demokracie), druhá část menu skýtala sliby o rozpočtové odpovědnosti. Jako lákadlo to zachutnalo dostatku voličů, realita se však v mnohém nesetkala s původními plány a voliči to z velké části pochopili. Pokud bude chtít SPOLU zopakovat stejný dvojprogram, tak pro první už nějak není publikum a pro druhé chybí opora v činech.

Bude tedy zajímavé sledovat, s jakou vizí SPOLU nakonec přijde. Skeptik by řekl, že nepřijde s ničím, protože na to prostě nemá lidi. Ale přeci jen si ještě na hodnocení chvíli počkejme. Třeba SPOLU nakonec překvapí.

Hladový vlk ANO

To hlavní protivník, ale také hlavní favorit nadcházejících voleb, tedy hnutí ANO, má situaci značně jednodušší. Jako hlavní téma své kampaně již dávno zvolil heslo: Vrátíme vám zpět to, co vám vzala vláda. A s tímto heslem, byť je víc marketingové než pravdivé, volby úplně hravě vyhraje. A ano, klidně by ANO mohlo dosáhnout i k metě 35 procent, které by jim zajistilo hodně pohodlnou pozici pro případné vládní angažmá (což se nestalo v roce 2021).

I proto čas ANO tiká úplně jiným tempem než v případě SPOLU. ANO se už už vidí na ministerstvech. A tak je oněch 50 týdnů hooodně dlouhá doba. Dokonce tak dlouhá, že by se během ní mohlo odehrát i něco, co by ANO ublížilo. Jenomže tentokrát ANO vlastně nic takto problematického nehrozí. Kauzy Andreje Babiše jsou de facto mrtvé. ANO má relativně stabilní tým nejvyšších lídrů, který funguje velmi semknutě, takže ani zde případný rozkol nehrozí.

A pokud například SPOLU očekává, že se v příštím roce dramaticky zlepší ekonomická situace země, což se přetaví ve vládní ekonomický bonus, opět si vládní tým nasazuje příliš růžové brýle. Zapomíná totiž na to, že HDP a další makroukazatele jsou jedna věc a peněženky lidí věc druhá. Tohle ODS nikdy nepochopila, a naopak ANO si toho je vědomo až moc dobře. Takže i kdyby příští rok „bylo líp“, bude se ANO ptát vlády za voliče, proč se ale oni líp nemají.

Kolik extrémistů v Česku vlastně je?

A pak tu je ještě jedna výhoda ANO. Svou populistickou rétorikou, která navíc po změně marketingového týmu kolem Andreje Babiše dostala ještě příměs národovectví, ANO vysává nespokojené voliče, kteří by tradičně volili některé z extrémnějších uskupení. Babišův trik s vlastenectvím má zjevný efekt, který ukazuje odliv voličů od SPD právě směrem k ANO. Ale také k dalším uskupením, zejména k Motoristům (kteří ulupují perníček také ODS) a postkomunistické koalici Stačilo!

A tak jestli čas tiká rychle koalici SPOLU, není to nic proti rychlosti hodinek na rukách Tomia Okamury. Tomu ostatně odpovídá již jakákoli rezignace na cokoli byť vzdáleně připomínajícího program, a naopak plná sázka na nejnižší pudy voličů topící se zejména ve strachu a vlastní nespokojenosti. Jenomže xenofobní plakáty šokují tak dvě sekundy a zavilé skalní rasisty vlastně už nemají k čemu přesvědčovat. Naopak tu zůstává smutná pravda, že Okamurova SPD vlastně nikdy nic nevybojovala a její volební potenciál je mnohem nižší než třeba ANO, které je přeci nyní také vlastenecké.

Čím více potenciálních voličů SPD si tohle bude uvědomovat, tím větší problém Okamura bude mít. Jak tohle zvrátit? Navíc s dotěrnými nájezdy Motoristů a Kateřiny Konečné? Úkol hodný mistra. Je jím Okamura? Zatím to moc nedokazuje.

O kom se už nemluví

A pak tu je ještě jedna partaj, které těch 50 týdnů bude odtikávat velmi pozoruhodně. A tou jsou Piráti. Strana, která za posledních deset let udělala podivuhodný, ale i podivný veletoč ve všech možných směrech. A která ve všech nedávných volbách projela vše, co mohla, navzdory tomu, že jí průzkumy neustále přisuzují docela velké preference.

Piráti mají před sebou padesát týdnů, kdy se může stát téměř cokoli, a stejně pravděpodobné v současné chvíli jsou scénáře, kdy Piráti budou mít deset procent a budou se podílet na vládě, nebo budou mít 5,3 procenta a zamíří do opozice, nebo získají kolem tří procent a odejdou ze sněmovny. Je to asi jako řídit loď uprostřed nejhorší bouře v dějinách. Dopředu, vzad, doleva, přidat, ubrat, nebo nedělat nic. Všechno vyjde nastejno. I tak to může být dost zajímavé sledovat, co vlastně Piráti zkusí. A jak to vlastně dopadne.

Následujících 50 týdnů bude velmi rušných. Na konci může být politická reprezentace značně odlišná od té stávající. Uvidíme, kdo nakonec přežije.

