Lukáš Kovanda: Trump prezidentem. Pro Evropu stejně ničivý scénář jako energetická krize

Šance Harrisové na vítězství výrazně klesají, jsou nejnižší od Bidenova odstoupení z klání o Bílý dům. Pravděpodobnost Trumpova triumfu je nyní 60procentní, pro evropskou ekonomiku to rozhodně není dobrá zpráva.

Šance Kamaly Harrisové na dobytí Bílého domu jsou dnes podle predikční platformy PredictIt nejnižší od letošního 21. července, kdy z prezidentského klání odstoupil Joe Biden (viz graf). Donald Trump se vrací na úroveň pravděpodobnosti vítězství 60 procent, kde byl naposledy ještě, když mu byl soupeřem Biden a měl jen krátce za sebou pokus o atentát.

Data: PredictIt, zpracováno Lukášem Kovandou

Trumpovo vítězství by ale mohlo být evropské ekonomice stát další černou můrou. Nebo černou labutí. Po covidu a energetické krizi.

Banka ABN Amro prognózuje, že pokud by Trump zavedl 10procentní univerzální clo, spadnou evropské vývozy do USA o třetinu. To by podle téže banky na ekonomiku eurozóny mělo podobně ničivý dopad jako právě energetická krize uplynulých let.

