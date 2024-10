Miliardářská štafeta. PPF se rozešla s Institutem Václava Klause. Sponzorovat ho bude Tykač

Miliardář Pavel Tykač bude finančně podporovat Institut Václava Klause (IVK). Rozhodl se tak poté, co se dozvěděl, že své mnohaleté sponzorství institutu ukončila skupina PPF. Tykač, který podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, to oznámil na serveru spolku PavelTykac.com. Institut Václava Klause vznikl v roce 2012 ještě v době, kdy byl Klaus prezidentem.

„Když jsem se před pár dny dozvěděl, že PPF ukončila své mnohaleté sponzorství Institutu Václava Klause, a byl jsem osloven s žádostí o podporu, rozhodl jsem se okamžitě. Budu finančně podporovat IVK,“ napsal Tykač.

Institut Václava Klause uvádí, že se zabývá „rozvíjením politického a ideového odkazu Václava Klause“, zkoumáním nejnovějších dějin a aktuálními politickými, ekonomickými a společenskými problémy. Podle Tykače jsou diskuse, které vede institut, otevřené a racionální. „Nemusíte s názory a závěry Václava Klause vždy souhlasit, ale nemůžete popřít, že diskutovat s ním je podnětné a že jeho texty a vystoupení nabízejí pečlivě vyargumentované postoje,“ uvedl.

Tykač míní, že lidé z institutu reprezentují svým hlasem důležitý názorový proud v mnoha soudobých debatách, ať již jde o klimatickou agendu, konsolidaci veřejných financí či Evropskou unii.

Šedesátiletý Tykač patří k nejbohatším Čechům, ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy. Do skupiny patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Patří mu menší podíly v dalších firmách, na přelomu roku se stal majitelem fotbalové Slavie.

Nedávno se Tykač začal výrazněji angažovat ve vzdělávání. Nadace C-EDUCA, kterou založil spolu s majoritním akcionářem zbrojovky Colt CZ Group René Holečkem, loni v listopadu podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci se soukromou vysokou školou CEVRO.

