Koalici Stačilo! by Babiš do vlády bral. Nebo ne, Fiala bude na TikToku a Stanjura má plán

Ozvěna krajských voleb v celostátní politice dokonanou volbou nového lidoveckého vedení pomalu utichá, v debatě o platech ústavních činitelů ještě leccos uslyšíme. Třeba místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Věru Kovářovou mrzí, že je kvůli platům pro lidi gauner. Možná se na mimořádném jednání sněmovny, dolní komora parlamentu o platech bude jednat ve čtvrtek, dozví ještě něco navíc. Poslanci ANO, kteří o svolání schůze požádali, nepředložili návrh konkrétního zákona, půjde jen o plané řeči. Při nich není k invektivám daleko. Přesto, že platy vrcholných politiků jsou v děravém rozpočtu na příští rok pakatel. Chybí v něm desítky miliard. Ministr financí Zbyněk Stanjura má ovšem má plán, jak díry zalepit. No sláva.

Reklama

Premiér Petr Fiala vyzval členy vlády, aby už nezatěžovali Sněmovnu novými předlohami. S apelem přišel na jednání vlády a byl kategorický. Dolní komora parlamentu má v různé fázi rozpracování sto osmdesát zákonů, zhruba osmdesát je přímo vládních. Po vstupu do parlamentu postihuje politiky naprostá ztráta paměti, jak říká jeden z Murphyho zákonů. Zvlášť pokud jde o sliby, respektive splnění priorit, které voličům slíbili. Takže klid.

Pozor, další změna. Premiér dosud ignoruje Tik Tok. Ale nebude. "Zvažujeme, že by na něm měl předseda vlády mít vlastní profil. Celosvětový trend je jasný a my budeme postupovat v jeho duchu. Byli bychom hloupí, kdybychom tento prostor nevyužili a dobrovolně ho přenechali jiným," řekl Václav Smolka z Úřadu vlády. Možná uvidíme Petra Fialu i tančit.

Politický diář Jany Havligerové: Bacha, rozhoduje premiér Názory Petr Fiala po středečním jednání kabinetu oznámil „jednomyslné rozhodnutí vlády“: Kandidátem do Evropské komise bude ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Jana Havligerová Přečíst článek

Andrej Babiš, šéf hnutí, které v průzkumech volebních preferencí stále vede, v pondělí prohlásil: „My jsme s komunisty nikdy ve vládě nebyli, nepřipadá v úvahu, že bychom je vzali do koalice. Nebudeme mít komunisty ve vládě, to absolutně vylučuji.“ V pátek na Nově předseda anoistů konstatoval: „Stačilo! je nová značka, Stačilo! je Konečná. Ona vyhrála ty volby. Takže pro mě to nejsou komunisté.“ Nevyloučil, že by tato koalice mohla být partnerem v jeho příští vládě. Potom přišla nedělní Partie na Primě. „Vládnutí se Stačilo! si nedovedu představit.“ Bez komentáře.

Reklama

Marek Výborný se vrátil do čela lidovců. Se slabým, pětapadesátiprocentním mandátem. Marián Jurečka volbu šéfa strany těsně prohrál. Těšit ho může, že pro premiéra a předsedu ODS Fialu je nejlepším ministrem práce a sociálních věcí, kterého kdy česká země nosila. Výborný se bude snažit, ale „stand - up komik“ nebude. Ultrakonzervativci – poslanec Šimon Hovězí, pardon Heller a senátor Jiří Čunek, a další kandidáti na post předsedy byli poraženi. Ministr životního prostředí Petr Hladík zase neuspěl při volbě prvního místopředsedu strany. Zkrátka, taková škatulata hýbejte se. Nic se nestalo, koalice – zatím, jede dál Spolu.