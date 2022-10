Senátní volby vyhrála ODS. Vystrčil zvítězil v Jihlavě. Nagyová gratuluje

Senátní volby letos vyhrála ODS se ziskem osmi mandátů z 27. Žádná jiná strana či hnutí ji podle propočtu v počtu senátorů nepřekonají. KDU-ČSL má šanci obhájit šest mandátů ze sedmi, ANO může mít čtyři letos zvolené senátory, o jednoho více než dosud. Celkem bude mít nejméně pět senátorů, díky čemuž by poprvé v historii mohlo mít hnutí Andreje Babiše vlastní stranický klub.

ČSSD, která byla měla před 12 lety v Senátu nadpoloviční většinu, letos pokračovala v ústupu z parlamentních pozic. Po loňském odchodu ze Sněmovny nezískala letos v senátních volbách žádný mandát a zůstane jí jediný senátor, bohumínský Petr Vícha.

Vystrčil zvítězil nad Nagyovou

V nejsledovanějším duelu na Jihlavsku vyhrál Miloš Vystrčil (ODS) nad Janou Nagyovou (ANO) a bude moci být předsedou Senátu i další dva roky. Z vedení horní komory mandát obhájili i Jiří Oberfalzer (ODS) a Jiří Růžička (navržen TOP 09) z klubu Starostů. Jan Horník (STAN) jako jediný z místopředsedů mandát neobhájil.

Vystrčil porazil ve druhém kole senátních voleb na Jihlavsku kandidátku ANO Janu Nagyovou. Šlo zřejmě o nejsledovanější duel. Někdejší Babišova poradkyně Nagyová je s předsedou ANO obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda. Předseda hnutí ANO se v její prospěch ve volební kampani výrazně angažoval. V jihlavském senátním obvodu přišlo ve 2. kole k volbám 38,74 oprávněných voličů, což byla nejvyšší volební účast v letošním 2. kole senátních voleb.

Neúspěšná kandidátka do horní komory Jana Nagyová z hnutí ANO označila za úspěch už svůj postup do druhého kola senátních voleb. Že v něm nevyhrála, ji na jednu stranu mrzí, ale získaných skoro 40 procent hlasů proti předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) považuje také za velmi dobrý výsledek. Vede ji k tomu, že se chce dál angažovat.

Nagyová: Mandát je zasloužený

Vystrčilovi k obhajobě mandátu Nagyová gratulovala. „Protože ten mandát je zasloužený v tomhle případě, že opravdu se tady zvedlo hodně lidí,“ uvedla. Zároveň také řekla, že od zástupců stran, které Vystrčila podporovaly, o ní po sociálních sítích kolovaly lživé informace. Jako příklad uvedla své vyjádření pro Českou televizi, že v případě zvolení požádá o imunitu, což následně označila za přeřeknutí. Výrok podle ní koloval dál, i když ho mnohokrát, vysvětlovala.

Miloš Vystrčil (ODS) poděkoval voličům v obvodu Jihlava za to, že se nenechali zmást kampaní, kterou vedl zejména šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Uvedl, že je dojatý podporou občanské společnosti, bez níž by jeho úspěch nebyl možný. Vystrčil bude moci být po znovuzvolení senátorem předsedou Senátu další dva roky. K tomu, zda chce Senát nadále vést, se ale nyní vyjádřit nechtěl. „Já jsem nekandidoval proto, abych se stal předsedou Senátu. Já jsem kandidoval proto, abych obhájil tu práci, kterou jsme všichni dělali,“ uvedl.

Podporu Vystrčilovi jako předsedovi Senátu už dnes avizoval šéf lidovců Marian Jurečka. Místopředseda STAN Jan Lacina řekl, že jejich podpora je rovněž vysoce pravděpodobná. „Vede Senát velmi konsensuálně a k všeobecné spokojenosti," podotkl. Podporu Vystrčilovi v kandidatuře na předsedu horní komory vyjádřil i předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 a rovněž znovuzvolený senátor Zdeněk Nytra. „Moji podporu - a troufám si mluvit za celý klub (ODS a TOP 09) - určitě má,“ řekl České televizi. „Ta nominace Miloše Vystrčila na předsedu Senátu bude stoprocentní z našeho klubu,“ dodal.

Czernin bude opět senátorem

Senátorem ve volebním obvodu Brno-město 55 bude Tomáš Töpfer (ODS), zatím má 53,15 procenta hlasů. Druhý Bořek Semrád (ANO) dostal zatím 46,84 procenta hlasů. Senátorem ve volebním obvodu Jičín bude opět Tomáš Czernin (TOP 09), zatím má 54,50 procenta hlasů. Druhý Jaromír Dědeček (ANO) dostal zatím 45,49 procenta hlasů. Senátorem ve volebním obvodu Frýdek-Místek bude Zdeněk Matušek (ANO), zatím má 51 procent hlasů. Druhý Stanislav Folwarczny (ODS) dostal zatím 48,99 procenta hlasů.

Senátorem ve volebním obvodu Beroun zůstane Jiří Oberfalzer (ODS), zatím má 54,66 procenta hlasů. Dosavadní senátor tak porazil Janise Sidovského (SEN 21), který dostal zatím 45,33 procenta hlasů. Senátorem ve volebním obvodu Tábor bude Marek Slabý (TOP 09), zatím má 53,34 procenta hlasů. Druhý Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012) dostal zatím 46,65 procenta hlasů.

Senátorkou ve volebním obvodu Blansko bude znovu Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), zatím má 63,52 procenta hlasů. Druhý Antonín Žirovnický (ANO) dostal zatím 36,47 procenta hlasů. Senátorkou ve volebním obvodu Karlovy Vary bude Věra Procházková (ANO), zatím má 67,63 procenta hlasů. Druhá Eva Chromcová (SPD) dostala zatím 32,36 procenta hlasů.

Senátorkou ve volebním obvodu Pardubice bude Miluše Horská (KDU-ČSL), zatím má 56,76 procenta hlasů. Druhý Martin Charvát (ANO) dostal zatím 43,23 procenta hlasů. Senátorkou ve volebním obvodu Plzeň-město 7 bude Daniela Kovářová (NK), zatím má 53,91 procenta hlasů. Druhý Karel Naxera (TOP 09) dostal zatím 46,08 procenta hlasů.

Na Kroměřížsku těsně vedla Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí) nad Lucií Pluhařovou (ANO). Na Plzeňsku vítězila jediná nezávislá kandidátka Daniela Kovářová nad Karlem Naxerou (TOP 09). Senátorem ve volebním obvodu Ústí nad Labem bude historik Martin Krsek (SEN 21), zatím má 67,46 procenta hlasů. Jeho soupeř ve druhém kole, ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) dostal zatím 32,53 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,15 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 35,64 procenta.

Senátorem ve volebním obvodu Liberec bude Michael Canov (SLK), zatím má 65,78 procenta hlasů. Druhá Radka Loučková Kotasová (ANO) dostala zatím 34,21 procenta hlasů. Senátorem ve volebním obvodu Ostrava-město 70 zůstane dosavadní senátor Zdeněk Nytra (ODS), zatím má 51,33 procenta hlasů. Druhý Miroslav Antl (ANO) dostal zatím 48,66 procenta hlasů.

Senátorem ve volebním obvodu Most bude Jan Paparega (ProMOST), zatím má 58,58 procenta hlasů. Druhá Alena Dernerová (SD-SN) dostala zatím 41,41 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 13,05 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 25,81 procenta. Senátorkou ve volebním obvodu Mělník bude Jarmila Smotlachová (ODS), zatím má 62,40 procenta hlasů. Druhá Andrea Brzobohatá (ANO) dostala zatím 37,59 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,4 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 43,73 procenta.

První výsledky druhého kola senátních voleb byly letos zveřejněny z několika okrsků ve 14:17, o sedm minut později než v předchozím senátním finále v roce 2016. Vůbec prvním byl okrsek v obci Praha-Královice v senátním obvodu Praha 11, uvedl na Twitteru Český statistický úřad. Během téže minuty bylo zpracováno dalších 32 okrsků, dodal.

V okrsku zvítězila Hana Kordová Marvanová (za ODS). Získala 40 hlasů, tedy 80 procent. Její protikandidát Ladislav Kos (HPP 11) dostal deset hlasů. V okrsku přišlo hlasovat 17,89 procenta voličů. Senátorem ve volebním obvodu Brno-město 58 bude Jiří Dušek (za ODS), zatím má 63,16 procenta hlasů. Druhý Petr Vokřál (ANO) dostal zatím 36,83 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 19,79 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 43,16 procenta.

Celkem v letošní finále vybírali 24 senátorů, kteří se přiřadí ke třem senátorům zvoleným už v prvním kole. Výsledky hlasování budou zveřejňovány průběžně na volebním webu, kompletní by s ohledem na nízkou účast měly být známy do večera.

V prvním kole mělo ANO 17 finalistů

První volební kolo vyhrálo tradičně hnutí ANO, které mělo finalisty v 17 obvodech. ODS měla své nominanty v devíti obvodech, KDU-ČSL v šesti. Starostové měli naději na tři mandáty stejně jako TOP 09, ČSSD na jeden stejně jako SPD. Pirátští kandidáti se do finále nedostali na rozdíl od zástupců hnutí Senátor 21, které mělo dvě želízka v ohni.

S podporou koalice tří vládních stran Spolu se do druhého kola dostal Marek Slabý (za Tábor 2020). Po jednom zástupci měli ve finále také uskupení ProMOST, Jihočeši 2012, Hnutí pro Prahu 11 a Nezávislí. Jedinou nezávislou kandidátkou mezi finalisty je prezidentka Unie rodinných advokátů a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Mandát obhajovalo 22 senátorů

Mandát v letošních volbách obhajovalo 22 senátorů, už v prvním kole se to povedlo Jiřímu Růžičkovi (navržen TOP 09) z klubu Starostů a Ladislavu Václavcovi (ANO). Pět senátorů včetně místopředsedy horní komory Jana Horníka (STAN) prohrálo už v úvodním kole. Do finále se tak dostalo 15 obhajujících členů horní komory.

Jednaosmdesátičlenný Senát se obměňuje každé dva roky z jedné třetiny. Klub ODS a TOP 09 zůstane s minimálně 22 jistými senátory zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory. Klub Starostů a nezávislých má v současné podobě jistých 19 členů, lidovci šest, klub Pirátů a hnutí Senátor 21 pět. Z frakce ProRegion, kterou tvoří ANO a ČSSD, by bez posil zůstali čtyři senátoři, bez klubové příslušnosti je zatím jistým senátorem jen Pavel Fischer (nezávislý).