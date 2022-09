Volby dopadly tak jak dopadly. Za vítěze se označují strany vládní pětikoalice, i opozice

Interpretovat volební výsledky ve svůj prospěch je tradiční politická disciplína. Že ji političtí matadoři ovládají, předvedli hned na pozdně večerních tiskových konferencích. Expremiér Andrej Babiš trvá na tom, že komunální a senátní volby byly referendum o vládě, a tvrdí: „Voliči nás vyslyšeli, vyhráli jsme další volby a výrazně jsme si polepšili.“ Premiér Petr Fiala: „Naši voliči si nenechali vnutit teze o referendu o práci vlády. Pokud k tomu tak přistupovali, tak ji ocenili a já jim za to děkuji.“ Pomineme-li fakt, že představa jakéhosi referenda je zcela pomýlená, v podstatě můžeme hlavním soupeřům jejich výklad voleb odkývat. Odpískaný je ovšem teprve první poločas, a mančafty a jejich lídři mají po odchodu do šaten o čem přemýšlet.

Babišův tým vyhrál ve většině velkých měst, trofejní metropole – Praha a Brno ale zůstávají doménou jeho soupeřů. Do druhého kola senátních voleb postoupilo historicky nejvíc kandidátů ANO, kolik jich uspěje, se teprve ukáže. Takže hnutí ANO sice ovládlo komunální a senátní volby, zatím ale nevyhrálo nic. O vítězství se dá mluvit až po skončení druhého poločasu, kdy se skládají koalice.

Kdo zasedne v horní komoře parlamentu, rozhodne až druhé kolo senátek. Koaliční potenciál babišovců se ovšem výrazně nezměnil, a druhé kolo senátních voleb jim nikdy příliš nešlo. Andrej Babiš bude muset mimo jiné pečlivě zvažovat, jestli půjde s kůží do prezidentské volby anebo bude v poslanecké lavici vyčkávat na příležitost, kdy bude moci znovu razantně zaútočit na vládu.

Pro Fialův kabinet jednoznačně nejlepší víkendovou zprávou je, že ať už dopadne druhé kolo doplňujících voleb do Senátu jakkoliv, většinu v horní komoře neztratí. To znamená, že bez větších zádrhelů může dál prosazovat „svoje“ zákony a řešení kritických ekonomických problémů. Ty budou časem jen narůstat. Vážným varováním pro vládní pětikoalici je fakt, že svou pozici u voličů posílilo nejen ANO, ale také Okamurova SPD. Dostala se do zastupitelstev krajských měst, kde v minulosti bylo něco takového nemyslitelné, jen namátkou třeba v Plzni nebo Českých Budějovicích. V sociálně citlivých oblastech, v severozápadních Čechách, kde ANO a SPD bodovaly nejvíc, jsou dokonce místa, kde budou mít tyto strany dohromady nadpoloviční většinu mandátů.

Ze všech krajských měst dokázala vládní koalice zvítězit jen v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Liberci. Navíc, v hlavním městě není vítězství koalice Spolu nijak oslnivé. V Praze získala necelých pětadvacet procent, mnohem méně, než plánovala. Na výsledku se podepsala padající obliba ODS. S přízni voličů, které se těší občanští demokraté, přitom stojí a padá úspěch celé koalice Spolu. Za zmínku určitě stojí i fakt, že z kauzy Dozimetr vyklouzlo hnutí STAN, druhé nejsilnější vládní uskupení, jen s odřenými zády. Tratí sice na některých radnicích i v Senátu, ale například v Praze nebo Rakušanově Kolíně své zastupitele mít bude. Suma sumárum, žádnou dramatickou změnu tuzemské politické scény nečekejte. Však také účast v komunálních volbách byla historicky čtvrtá nejnižší, dosáhla pouhých 46,1 procenta. Držte si ale kloboučky, povolební vyjednávání začala.

VOLBY: Většinu velkých měst ovládlo ANO, tři senátoři vzešli už z prvního kola voleb Politika Češi o víkendu rozhodli o složení obecních zastupitelstev a už v prvním kole vybrali tři senátory. Souboj o zbývajících 24 křesel v horní komoře čeká kandidáty a voliče opět v pátek a sobotu, nejvíc finalistů má opoziční ANO. Tradičně nejvíc mandátů v komunálních volbách získala místní sdružení nezávislých kandidátů, ze stran jako před čtyřmi lety KDU-ČSL. Druhá byla ODS a třetí hnutí Starostové a nezávislí (STAN). V porovnání s výsledkem v roce 2018 zaznamenaly výrazný propad počtu zastupitelů sociální demokraté, komunisté i STAN. Ztratily také ostatní strany vládní koalice. Výrazněji si polepšilo opoziční hnutí SPD, mírně i ANO, které uspělo ve většině velkých měst. ČTK Přečíst článek