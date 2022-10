Politický diář Jany Havligerové: Andrej Babiš je zklamaný, pivo zdarma ani salám nezabraly

Šéf ANO zhodnotil senátní volby na Vysočině, kde se osobně angažoval za Janu Nagyovou, jednoznačně. Zmobilizoval se proti nim celý polistopadový kartel – rozuměj především Kalousek a navrch se k němu přidali zpěváci „pan Koller z Lucie a pan Klus“, kteří na předvolebním koncertu podpořili šéfa Senátu Miloše Vystrčila. Navíc, když dělal v Jihlavě kampaň, tak „strašně pršelo“. Hrůza. A to přitom ten salám, který Babiš rozdával, ani neměl prošlou lhůtu spotřeby.

Reklama

Druhý nejvlivnější muž ANO, exministr Karel Havlíček, vnímá výsledek senátních voleb přeci jenom jako drobné uspokojení. „V senátních volbách to beru jako referendum v prvním kole, kde jsme získali sedmnáct postupů do druhého kola a jeden proměněný míček už v prvním kole.“ No, a pak holt proti ANO byli všichni. Dál už to znáte…

Premiér Petr Fiala, rozradostněný z výsledku senátních voleb, přidal k jeho hodnocení bonbónek navíc. Koalice Spolu oznámí svůj postup při výběru prezidentského kandidáta v úterý 4. října. Konkrétní jméno či jména nezmínil, podle dřívějších vyjádření by měla dostat podporu osobnost, která bude ctít zákony, respektovat prozápadní orientaci země a stmelovat její obyvatele. Jakého králíka asi koalice vytáhne z klobouku. Bude to Bob anebo Bobek?

Politický diář Jany Havligerové: Plzeňští Piráti a zástupci STAN otevřeli Pandořinu skříňku Názory Premiér Petr Fiala se po návratu z královského pohřbu Alžběty II v Londýně pochlubil, že si krátce pohovořil s novým anglickým králem a stihl se pozdravit také s americkým prezidentem Joe Bidenem. Pěkné. Jen jestli má na Karla a Pepu také čísla na mobil. Andrej Babiš by si je určitě přivezl. Jana Havligerová Přečíst článek