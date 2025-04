První signály z byznysu po „Liberation day“: Je vidět pokles exportu, ale nejde o žádné drama

Trhy se včera oklepaly z masivních pondělních výprodejů poté, co Donald Trump řekl, že nehodlá předčasně odvolat šéfa Fedu Jeroma Powella. Je to však trochu podobná „písnička” jako v případě odložených recipročních cel, píše v komentáři hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Americký prezident od reciprčních cel ustoupil až po extrémním tlaku trhů (a pravděpodobně i lokálního byznysu), je však dál přesvědčený, že vysoká cla jsou pro Spojené státy správnou cestou. A pravděpodobně bude usilovat v budoucnu o jejich další zvýšení.

Šéfa amerického Fedu sice v tuto chvíli nechce odvolat, ale spíše proto, že by vstupoval do zdlouhavých právních sporů s nejistým výsledkem a Powellovi stejně příští rok mandát vyprší. To však neznamená, že nebude dál tlačit na americký Fed, aby snižoval úrokové sazby – je nadále přesvědčen, že Fed má ekonomice „pomoci” nehledě na pro-inflační dopad jeho masivní celní ofenzívy.

Sečteno, podtrženo, Donald Trump u Fedu stejně jako u cel pouze ustupuje z nejextrémnějších pozic, ale nemění směr svého uvažování. Negativní hospodářské dopady skrze slabší zahraniční obchod a pokles investiční aktivity na sebe pravděpodobně nenechají dlouho čekat.

Trhy proto začnou v nejbližších týdnech kromě „povinné četby” sociálních sítí Donalda Trumpa luštit také první výsledky dubnových podnikatelských nálad. Právě na nich by se mělo ukázat, jak hluboký zásah dostala investiční a exportní důvěra.

A dnes dostáváme první ochutnávku indexů nákupních manažerů z Japonska a Evropy, zítra se přidá střední Evropa a další významné asijské ekonomiky včetně Koreji. Investoři by měli sledovat zejména dopad do subindexu zahraničních objednávek – v uplynulém měsíci právě tam zažily největší poklesy Kanada a Mexiko, které jsou před ostatními zeměmi v lehkém předstihu.

První ranní zprávy z Japonska zatím přinášejí trhům spíše lehkou úlevu – přes viditelný pokles nového exportního byznysu zatím celková důvěra v ekonomice zůstává relativně příznivá (zejména díky sektoru služeb). Z Evropy jsou zprávy o něco horší. Nálady v průmyslu se sice v Německu ani ve Francii nijak výrazně nezhoršily (včetně nových objednávek), celkově ovšem zůstávají na nízkých úrovních a mají již negativní přesah na trh služeb. I tak se zatím jednoznačně nejedná o tak výrazný šok, jakému čelí sousední Kanada a Mexiko, což se může v nejbližších seancích euru líbit…

