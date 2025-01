Lukáš Kovanda: Přes Ukrajinu už zase může ruský plyn, jeho cena na burze začala citelně padat

Po necelém měsíci se Slovensko může vrátit k dovozu plynu z Ruska ukrajinským tranzitem. Podnik Slovenský plynárenský priemysel podle svého dnešního vyjádření pro agenturu Bloomberg vítá možnost přepravy ázerbajdžánského plynu, kterou Slovensku o víkendu nabídl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pilotní projekt přepravy ázerbájdžánského plynu na Slovensko se uskutečnil už v první polovině loňského prosince. Pak ale takové aranžmá Zelenskyj odmítl, což vyostřilo napětí mezi Kyjevem a Bratislavou. Slovenský premiér Robert Fico dokonce Ukrajině pohrozil vypnutím elektřiny.

Zelenskyj nyní obrací zřejmě i kvůli intervenci maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten v pondělí podpořil prodloužení protiruských sankcí EU, které hrozil vetovat. Veto odvolal poté, co získal záruku Bruselu, že EU zajistí Budapešti bezpečnost energetických dodávek, včetně dodávek plynu. Orbán také po EU žádal garanci, že Kyjev Maďarsku nezastaví přepravu ruské ropy přes Ukrajinu – tou stejnou cestou stále získává i Česko.

Putinova operace pod ázerbájdžánskou vlajkou

Orbánovo případné veto by už letos v únoru kromě jiného způsobilo rozmrazení ruských devizových rezerv. Přitom díky jejich zmrazení inkasují západní země příslušné výnosy z rezerv, jimiž ručí za své půjčky Ukrajině. Tento mechanismus by veto fatálně ohrožovalo.

V důsledku změny postoje Zelenského v pondělí burzovní cena plynu v EU poměrně výrazně klesá, referenční kontrakt ztrácí asi čtyři procenta. Ceně plynu pomáhá dolů také příznivá reakce slovenské strany. Dále se totiž zvyšuje pravděpodobnost, že se v EU zvýší nabídka potrubně dodávaného plynu.

Takřka všichni energetičtí experti, včetně ukrajinských, ovšem varují, že přeprava ázerbájdžánského plynu Ukrajinou na Slovensko a do dalších zemí EU představuje „Putinovu operací pod ázerbájdžánskou vlajkou“. Pročež ji sám Zelenskyj na sklonku loňska odmítal. Na Slovensko totiž v rámci tohoto aranžmá může zčásti či zcela téci plyn ruský, jako ázerbájdžánský jen kamuflovaný. Případně by na přepravě plynu ukrajinským tranzitem Rusko vydělávalo jinak; třeba tak, že by dodávalo Ázerbájdžánu ve zvýšené míře svůj plyn, aby ten pak mohl uvolněnou kapacitu zase svého plynu vyvážet Ukrajinou na Slovensko či do Maďarska.

Mezi Ázerbájdžánem a Ukrajinou neexistuje přímá hranice, což znamená, že těžko lze plyn přepravovat jinak než přes území Ruské federace. To jen zvyšuje pravděpodobnost přímého či nepřímého angažmá ruského plynu v celém aranžmá.