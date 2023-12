Politický diář Jany Havligerové: Poslušně hlásím: Jsem zde a připraven

Expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, který byl a patrně stále je ochoten schvalovat zákony i s Marťany, pokud se dostane do sněmovny, se opět hlásí do boje. Vysněnou metu, vstup do dolní komory parlamentu, nebude dobývat rovnou s Marťany, zatím poslouží bývalá sociálnědemokratická poslankyně Jana Wolfová. Ta vede stranu Česká suverenita, nově zvanou Česká suverenita sociální demokracie. Partaj chce používat „opuštěnou“ zkratku ČSSD. Paroubek, nyní předseda spolku Nespokojení, hodlá stranu svým vstupem výrazně podpořit. To bude hit sezóny.

Reklama

Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje zvolený za ANO Ivo Vondrák (nyní odpadlík) a jeho spolupracovníci z krajského zastupitelského klubu OK (Otevření a konstruktivní) zakládají nové hnutí OK (Osobnosti pro Kraj). V příštím roce mají v krajských volbách kandidovat v koalici s hnutím STAN. Lídrem budoucí koalice má být právě Vondrák. Momentálně ale má jiné starosti, začíná sbírat tisíc podpisů potřebných pro registraci nového hnutí. Ok, boomer.

Politický diář Jany Havligerové: Takhle my tu žijeme Názory Top fotografií uplynulých dní s kandidaturou na snímek roku se stal portrét premiéra Fialy v igelitových návlecích. Na boty je natáhl při návštěvě kravína Pooslaví Nová Ves, kterému šéfuje bratr ministra Mariana Jurečky. Za symbol vládního úspěchu týdne se dá označit (ne)dohoda ministerského předsedy s lékaři. Staří latiníci sice říkali „svět chce být klamán, nechť tedy klamán je“, ale Fiala by si měl radši opakovat, že lidi nemají rádi, když z nich kdokoliv dělá pitomce. Jana Havligerová Přečíst článek

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v listopadu, ANO by získalo 34,5 procenta hlasů. Koalice Spolu by se do sněmovny dostala ziskem 18,5 procenta. Volební model s koalicemi podle šetření agentury Kantar dál ukazuje, že jako třetí by do sněmovny vstoupili Piráti s dvanácti procenty, následuje SPD s deseti procenty a hnutí STAN se sedmi procenty. Pět procent by získala TOP09. Přepočet na mandáty říká, že ANO by získalo 91 mandátů, SPD by měla jednadvacet poslanců. Koalice SPOLU by dostala padesát křesel, Piráti dvaadvacet, a STAN by získala šestnáct mandátů. Nynější vládní koalice by tak v dolní komoře parlamentu dosáhla na 88 míst. Tolik bilance dvouleté existence Fialova kabinetu. Konec hlášení.