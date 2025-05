Ukrajinský prezident v Praze

Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze ukazuje, kdo stojí na správné straně, shodují se politici vládní koalice. Senátorka za ODS Miroslava Němcová označila Zelenského za hrdinu, zatímco ruský vládce Vladimir Putin podle ní zůstane vrahem a agresorem. Dobře řečeno.

Když po volbách na podzim roku 2021 Jana Černochová nastoupila do funkce ministryně obrany, došlo ke snížení a zmrazení platů vojáků. Vojáci tak zažívali i kvůli rekordní inflaci v letech 2022 až 2023 platovou šokovou terapii. Teď by do armády měly doputovat dvě miliardy korun navíc. Platy by měly vzrůst minimálně o osm tisíc korun hrubého včetně příspěvku na bydlení vojáků. Černochová s tím ale počátkem dubna na jednání vlády narazila. Stejné platy che pro hasiče a policisty ministr Rakušan, ruku natahují i další. Tak uvidíme.

Pamětní deska má připomínat, že Beneš nese zodpovědnost za nástup komunistů. Ke všemu bezpráví mlčel, chce napsat na desku o prezidentu Benešovi iniciativa složená z novinářů a historiků. A učit o tom bude kdo?

