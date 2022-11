Politický diář Jany Havligerové: Piráty postihl rozsáhlý výpadek paměti

Šéf Pirátů Bartoš vnímá povolební situaci v Praze jako přehnanou power-play, kterou hraje SPOLU, tedy ODS, lidovci a TOP09. Je přesvědčený, že hlavní město by nadále mělo mít podobné vedení jako doposud: „Vidím to tak, že dosavadní koalice fungovala dobře.“ Pro osvěžení paměti - fungovala tak dobře, že ani parta primátora Hřiba, ani skupinka Čižinského aktivistů volby nevyhrála, voliči působení Pirátů a Prahy sobě odměnili třetím a čtvrtým místem. To jsou fakta.

Babiš odstartoval kampaň na Hrad, umožnilo mu ji šestapadesát podpisů poslanců jeho hnutí ANO. V poslaneckém klubu anoistů je dvaasedmdesát zákonodárců. Šéfová klubu Schillerová by se urgentně měla začít zajímat, proč všichni zaměstnanci firmy nepracují na sto procent.

Majitel Energetického a průmyslového holdingu Křetínský přesouvá kvůli windfall tax jeden ze svých podniků – EP Commodities, do zahraničí. Elektřina vyrobená v ČR činí zhruba jednoprocentní podíl z objemu transakcí uskutečňovaných dotčeným centrem evropského obchodování s komoditami. Vláda informaci obdržela, výjimku firma nedostala. Je oznámení odchodu příspěvek do debaty, kolik válečná daň nakonec vynese, anebo vzkaz senátorům, kteří se budou daňovým balíčkem zabývat?

